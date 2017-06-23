Daha fazla “çocuk tiyatrosu” için…

Kadıköy Belediyesi, tiyatro dünyasına yeni çocuk oyunları kazandırma hedefiyle “Çocuk Tiyatro Oyunu Yarışması” düzenliyor

Kadıköy Belediyesi, sanat hayatını, sanatçı ve edebiyatçıları desteklemenin, kültür hayatına her yaştan insanın yararlanabileceği nitelikli eserler kazandırmanın bir kamu görevi olduğu bilinciyle, hedef kitlesi 7-12 yaş grubu çocuklar olan ödüllü bir Çocuk Tiyatrosu Oyunu Yarışması düzenliyor.

Birden çok ve ortaklaşa yapılan eserlerin de kabul edildiği yarışmada, katılacak eserlerin 7-12 yaş grubu çocukların duygularını, hayal dünyalarını zenginleştirecek, doğa sevgilerini ve çevre duyarlılıklarını arttıracak, bilgi, merak ve ilgisini uyandıracak nitelikte ve özgün olması aranan nitelikler arasında.

Kadıköy Belediyesi tarafından yarışmaya katılım şartlarının duyurulduğu yazıda; yarışmaya katılım için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, seçici kurul üyeleriyle birinci dereceden akraba veya yakın olmamak, şartnameyi kabul etmiş olmak gibi şartlar aranıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 OCAK

“Çocuk Tiyatro Yarışması Oyunu “ için son başvuru tarihi 15 Ocak 2018 saat 18.00 olarak belirlendi. Yarışmaya, şartlara uyan her çalışma katılım sağlayabilecek. Yapılan eserler Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi adresine posta yoluyla teslim edilecek.

Kabul edilen eserler Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Seçici Kurul Üyeleri tarafından değerlendirilecek. Yarışmada dereceye giren eserlere verilecek ödüller değerlendirme sonrası yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Birinci olarak dereceye giren eser sahibine 8 bin TL, ikinci olarak dereceye giren eser sahibine 6 bin TL ödül ve dörder tane de 4 bin liralık mansiyon ödülü verilecek. Katılım şartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 444 55 22 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz.

Elden teslim edilen eserlerin kabul edilmediği yarışmaya, eserlerin bir dosya halinde kargo ile gönderilmesi gerekiyor. Adres: TESAK, Rıhtım Cad. No: 2/3 Kadıköy