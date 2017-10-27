Cumhuriyet haftasında ücretsiz oyunlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca; 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında, 10 sahnede, oyun ve müzikallerden oluşan 28 oyun, tüm İstanbullar için perde diyecek. İstanbullular ücretsiz davetiyelerini Şehir Tiyatroları gişelerinden ve sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden temin edebilirler…
29 Ekim ve 1-4 Kasım 2017 tarihleri arası sahnelenecek oyunlar şunlar:
29 Ekim 2017 15.00 Oyun Düzeni
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi /•Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar
Fatih Reşat Nuri Sahnesi/•Hisse-i Şayia
Kağıthane Sadabad Sahnesi/•Macbeth
Gaziosmanpaşa Sahnesi/•Şahane Züğürtler
Kadıköy Haldun Taner Sahnesi/•Geç Kalanlar
Ümraniye Sahnesi/•İki Arada Bir Yerde
Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi/•Reis Bey
1-4 Kasım Oyun Düzeni
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi/• Ben Çağırmadım
1-4 Kasım 2017 Saat: 15.00 ve 20.30 Seansı
Fatih Reşat Nuri Sahnesi/• Hisse-i Şayia
1-4 Kasım 2017 Saat: 15.00 ve 20.30 Seansı
Kağıthane Sadabad Sahnesi/• Sızı
2-4 Kasım 2017 Saat: 15.00 ve 20.30 Seansı
Gaziosmanpaşa Sahnesi/• Ay Işığında Şamata
2-4 Kasım 2017 Saat: 15.00 ve 20.30 Seansı
Kadıköy Haldun Taner Sahnesi/• Yangın Yerinde Orkideler
1-4 Kasım 2017 Saat: 15.00 ve 20.30 Seansı
Ümraniye Sahnesi/• Oyunun Oyunu
2-4 Kasım 2017 Saat: 15.00 ve 20.30 Seansı
Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi/• Karıncalar - Bir Savaş Vardı
1-4 Kasım 2017 Saat: 15.00 ve 20.30 Seansı