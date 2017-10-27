Cumhuriyet haftasında ücretsiz oyunlar

Şehir Tiyatroları, Cumhuriyetin 94. yılı kutlamaları nedeniyle, İstanbullular için ücretsiz olarak sahne açacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası boyunca; 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında, 10 sahnede, oyun ve müzikallerden oluşan 28 oyun, tüm İstanbullar için perde diyecek. İstanbullular ücretsiz davetiyelerini Şehir Tiyatroları gişelerinden ve sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden temin edebilirler…

29 Ekim ve 1-4 Kasım 2017 tarihleri arası sahnelenecek oyunlar şunlar:

29 Ekim 2017 15.00 Oyun Düzeni

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi /•Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar

Fatih Reşat Nuri Sahnesi/•Hisse-i Şayia

Kağıthane Sadabad Sahnesi/•Macbeth

Gaziosmanpaşa Sahnesi/•Şahane Züğürtler

Kadıköy Haldun Taner Sahnesi/•Geç Kalanlar

Ümraniye Sahnesi/•İki Arada Bir Yerde

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi/•Reis Bey

1-4 Kasım Oyun Düzeni

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi/• Ben Çağırmadım

1-4 Kasım 2017 Saat: 15.00 ve 20.30 Seansı

Fatih Reşat Nuri Sahnesi/• Hisse-i Şayia

1-4 Kasım 2017 Saat: 15.00 ve 20.30 Seansı

Kağıthane Sadabad Sahnesi/• Sızı

2-4 Kasım 2017 Saat: 15.00 ve 20.30 Seansı

Gaziosmanpaşa Sahnesi/• Ay Işığında Şamata

2-4 Kasım 2017 Saat: 15.00 ve 20.30 Seansı

Kadıköy Haldun Taner Sahnesi/• Yangın Yerinde Orkideler

1-4 Kasım 2017 Saat: 15.00 ve 20.30 Seansı

Ümraniye Sahnesi/• Oyunun Oyunu

2-4 Kasım 2017 Saat: 15.00 ve 20.30 Seansı

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi/• Karıncalar - Bir Savaş Vardı

1-4 Kasım 2017 Saat: 15.00 ve 20.30 Seansı