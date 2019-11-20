Haftalık Bağımsız Gazete 20 Kasım 2019
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ÇSM öğrencilerinden Avrupa’da kadın şarkıları

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, Berlin Friedrichshain – Kreuzberg Müzik Okulu’nun 70’inci yılı dolayısıyla Almanya ve Polonya’da düzenlenen konserlerde sahne aldı

ÇSM öğrencilerinden Avrupa’da kadın şarkıları
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi ile Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Friedrichshain - Kreuzberg Belediyesi arasında düzenlenen kardeş kent protokolü kapsamında iki belediye birlikte birçok etkinlik düzenliyor. Her iki belediye şimdi de Friedrichshain – Kreuzberg Müzik Okulu’nun 70’inci yıldönümü dolayısıyla, “kadın şarkıları” temasıyla Almanya’nın Berlin ve Ingelheim şehirlerinde ve Polonya’da düzenlenen konserlerde biraraya geldi.

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nden bir grup öğrencinin katıldığı konserlerde öğrenciler sahnede temaya uygun olarak söz ve müziğini kadınların yaptığı şarkıları çalıp söylediler. Konserde bütün ülkelerin öğrencileri Nil Karaibrahimgil’in bestesini yaptığı “Kanatlarım Var Ruhumda” parçasını da hep birlikte söyledi. ÇSM öğrencileri deneyimlerini aktarmak ve heyecanlarını paylaşmak için Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı ziyaret etti. Öğrencileri makamında misafir eden Odabaşı “Kadıköy’ü en iyi şekilde temsil ettiğiniz ve bizlere yaşattığınız gurur için sizlere teşekkür ederim.” dedi.

Etiketler; #Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi
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