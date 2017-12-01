Çöpten sanat çıktı

Sanatçı Halil İldeniz’in kurduğu “Kelaynak” adlı tasarım atölyesinde düzenlenen atölye çalışmalarıyla, katılımcılar çöpten çıkarılan geri dönüşüm malzemelerinden sanat eserleri çıkarıyor

Sanatçıların yoğun olarak yaşamayı seçtiği Kadıköy birçok sanat atölyesine ev sahipliği yapıyor. Bu atölyelerden biri de Halil İldeniz tarafından Yoğurtçu Parkı’nın hemen karşısında kurulan ”Kelaynak”. Tükenmekte olan sanat ve tasarım anlamındaki uygulamalara dikkati çekmek amacıyla nesli tükenmekte olan “Kelaynak” kuşunun adının verildiği atölyede ilgi çekici workshop etkinlikleri yapılıyor. Bu etkinliklerden biri de geri dönüşüm malzemelerin sanat eserlerine dönüştüğü “Çöpten Çıkan Sanat” workshopu. Düzenli olarak yapılan bu etkinlik kapsamında çöpten veya sokaklardan bulunan, işlevini yitirmiş malzemeler İldeniz’in koordinatörlüğünde öğrencilerin ellerinde sanat eserleri oluyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Gazetemize konuşan İldeniz çalışmalarının iki seneyi aşkındır devam ettiğini söylerken, özellikle yenilenebilir ve çevre dostu projelere önem verdiklerine dikkat çekti. Geri dönüşüme dair yaptıkları atölye çalışmalarında, kullanılmayan eşyaların görsel anlamda hoş etki yaratacak ürünlere dönüştürüldüğünü vurgulayan İldeniz, “Elimizdeki malzemelerle sanatsal ve tasarımsal dilde bir çalışma yapmak için çabalıyoruz. Projelerimizi genelde festivallerde ve organizasyonlarda workshop gerçekleştirerek devam ettireceğiz. Bu workshoplar sadece plastik sanatlar, sanatın ve tasarımın bağlamındaki konular olmayacak. Gastronomiden spora birçok bilim dalından çalışmaları içerecek. Konusunun uzmanı eğitmenlerimiz çalışmalarında katılımcıların keyifli uygulama yapmasını ve bazen de bir seminer ortamında bilgi edinmesini sağlayacak” dedi.

“HAYAL GÜÇLERİNİ GELİŞTİRİYOR”

Geri dönüşümden sanat etkinliklerinin yeni olmadığını söyleyen İldeniz şöyle devam etti: “Sanat tarihinde birçok örneğini gördüğümüz bir çalışma ve artık okullarda çocukların geri dönüşüm malzemelerine dair bilincinin artırılması açısından uygulanan bir workshop. Mesela hepimizin her zaman kullanıp tükettiği nesnelerden doğada cam şişe 4 bin yılda, bir kutu kola 10 yılda, bir pet şişe 400 yılda ve telefon kartları bin yılda doğada çözülüyor. Bizim burada yaptığımız eğlenceli bir uygulama. Katılımcılar evlerinden getirdikleri ya da çevrelerinden buldukları eşyalardan yeni bir ürün ortaya çıkarıyor. Uygulama özellikle çocukların hayal dünyasının gelişmesine katkı sağlıyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalara hem çocuklar hem gençler hem de yetişkinler katıldı. Hepsinin çok keyif aldığını gördük. Katılımdaki yoğunluk, insanların bu tür uygulamalara ihtiyaç duyduğunu gösterdi.”