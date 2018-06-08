Çok kısa filmler bu festivalde!

Fransa merkezli olan ve dünyada otuz ülke ile yüz şehirde aynı anda yapılan Çok Kısa Filmler Festivali, bu yıl dört dakikadan kısa 42 uluslararası yarışma, 12 ulusal yarışma filmi ve 62 gösterim seçkisi film olmak üzere 116 kısa filmle seyirci karşısına çıkıyor. Antalya Sinema Derneği’nin düzenlediği festival tek gün ve ücretsiz. 9 Haziran Cumartesi 13.00’te başlayacak olan gösterimler Caddebostan Kültür Merkezi’nde.