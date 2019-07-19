Çocukların tiyatro keyfi

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali tüm heyecanı ve coşkusuyla sürüyor

Seda ŞİLFELER / Miray GÜLOVA

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 18’incisini düzenlediği, gelenekselleşen Çocuk Tiyatro Festivali 16 Temmuz Salı günü Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da, Altınok Çocuk Tiyatrosu’nun hazırladığı “Sihirli Oyuncaklar” oyunuyla başladı. Çocuklara yaz akşamlarında, yıldızların altında açık hava gösterisi keyfini yaşatan festival, her akşam saat 21.00’de başlıyor ve ücretsiz sahneleniyor. Festival 29 Temmuz Pazartesi akşamı TiyatrOPS’un “Renk Renk Ülkesi” oyunuyla son bulacak.

Açık havada tiyatro deneyimi sunan geleneksel festival, ilk gününde çocuklu ailelerden yoğun ilgi gördü. Biz de Gazete Kadıköy olarak, festivale katılım gösteren aileler ve çocuklardan duygu ve düşüncelerini aldık.

“DAVETİYE BULMAK ZOR”

Kadıköy Belediyesi’ni sosyal medyada takip ettiğini ve Bostancı’da oturduğunu dile getiren Mehtap Köse “Yıllardır bildiğimiz bir etkinlik ama son 3 senedir gelmiyorduk çünkü önceden oğlumu getiriyordum o da artık büyüdü, şimdi kızımı getiriyorum. Bu etkinlikten oldukça memnunuz ama artık davetiyelerin bulunması biraz zor. Davetiyelerin temin edildiği kültür merkezleri bize uzak kalıyor. Bazen gidene kadar bilet bitiyor bu yüzden oraya kadar gidip boşa düşmek istemiyorum. Bence davetiyeler Özgürlük Parkı’nda dağıtılmalı. Kadıköy Belediyesi, her şeyde olduğu gibi süper.” dedi.

“ÇOCUKLAR İÇİN HARİKA”

Etkinliğe oğluyla beraber katılan Birgül Sorucu “Çiftehavuzlar’da oturuyorum. 3-4 yıldır bu etkinliğe katılıyorum çocuklar için harika bir etkinlik. Hem bize yakın hem açık hava, yaz için çok güzel bir festival.” diye konuşurken oğlu Ayas Togay, etkinliklerde çok eğlendiğini, oyunları takip ettiğini ve oyunlar arasından özellikle Küçük Prens oyununu çok merak ettiğini söyledi.

“KADIKÖY’Ü ÇOK SEVİYORUZ”

Üsküdar’da oturan Aysun Fertuğ, Kadıköy Belediyesi’nin yaptığı etkinliklerin sıkı takipçisi. Fertuğ, büyükler için olan tiyatroya sürekli geldiğini vurgulayarak, “Çocuklarınkini de takip ediyorum, her yıl geliyoruz. Kadıköy Belediyesi’nin çok güzel etkinlikleri var, sosyal medyadan takip ediyorum. Kadıköy Belediyesi’ne hem çocukları hem büyükleri düşündüğü için çok teşekkür ediyoruz. Kadıköy’ü çok seviyoruz.” dedi. Kızı Derin Fertuğ ise “Annem sayesinde her yıl bu etkinliğe geliyoruz, bu yıl da kuzenimi çağırdım hep birlikte geldik. Ben tiyatroları çok seviyorum, eğlenceli bir etkinlik.” şeklinde konuştu.

“HER GÜN GELMEK İSTİYORUM”

Göztepe’de oturduklarını söyleyen Cahit Özgen “Biz etkinliklerden çok memnunuz. Bu bölgede oturduğumuz için etkinlikten haberimiz oluyor. Torunum burada büyüdü” derken, torunu Elif Ece Sarı “Tiyatroya gitmeyi çok seviyorum. Bugünkü Sihirli Oyuncaklar oyununu çok merak ettim, her gün gelmek istiyorum “ diyerek heyecanını paylaştı.

BEŞ ARKADAŞ GELDİLER

Etkinliğe beş arkadaşıyla birlikte ilk defa geldiğini belirten Elif Tuana Sözügüzel, Maltepe’den geldiklerini, babasının etkinlikte güvenlik görevlisi olduğu için festivalden haberleri olduğunu söylerken, böyle bir etkinliğe geldikleri için çok heyecanlı olduklarını ve oyunu merakla beklediklerini dile getirdi.

“ÇEVREDE YAŞAYANLAR ŞANSLI”

Festivale eşi ve oğluyla katılan Nil Topçuoğlu, “Kozyatağında oturuyoruz bu etkinliğe ilk defa geliyoruz. Etkinliği afişlerden gördük. Belediyenin bu tarz etkinlikler düzenlemesi çok güzel. Hatta bu çevrede yaşayanlar şanslı, onları kıskanıyorum.” diye memnuniyetini ifade ederken eşi Can Topçuoğlu, “Bugünkü Sihirli Oyuncaklar oyununda benim ortaokul arkadaşım da yer alıyor, Altınok Çocuk Tiyatrosu hep karşı yakada oluyordu. Etkinlik şimdi burada olunca, oğlumuzu da alarak hem etkinlik için hem de arkadaşımla tanışsın diye bugün hep beraber geldik.”dedi.