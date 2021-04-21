Çocukların kaleminden çocuk kitapları

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Birlikte Çizgili Kitap Yapıyoruz” ve “Birlikte Masal Kitabı Yapıyoruz” atölyelerinin ardından çocuklar altı kitap çıkardı

Salgın sürecinden etkilenen bir kesim de çocuklar oldu. Çocuklar, bu süreçte sosyalleşmekte, dışarı çıkmakta zorluklar yaşadılar. Yapılan online aktiviteler ise onları evden dışarı çıkarıp hayal dünyasına daldırıyor.

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde yapılan atölyeler online olarak yürütülmeye devam ediyor. Karikatürist ve yazar Kemal Gökhan Gürses “Birlikte Çizgili Kitap Yapıyoruz” atölyesini yaparken; yazar Can Gürses “Birlikte Masal Kitabı Yapıyoruz” atölyesini gerçekleştirdi. Çocuklar bu atölyelerde hikayeler ve masallar yazıp, sonrasında bu hikayeleri resmetti. Bu atölyelerin ardından ise çocukların ürettiği altı kitap Kadıköy Belediyesi tarafından basıldı. Aynada Yolculuk, Mehmet’in Sihirli Kalemi, Benim Harika Kardeşim, Maskeli Hayvanlar, Şifalı Şifasız Çiçek ve Her Şeyi İstiyorum adlı kitaplar, Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerinden ücretsiz bir şekilde temin edilebilecek.

“VERİMLİ BİR SIĞINAK”

Hayal kurmanın daima birincil insani ihtiyacımız olduğunu söyleyen yazar Can Gürses “Hele bugünlerde hayale her zamankinden çok ihtiyacımız var. Salgını hepimizden ağır yaşayan çocuklarınsa en etkili şifası hayal kurmak. Hele bir de kurdukları bu hayali bir masal yazarak gerçekleştirmeleri, salgının yol açtığı korkularla başa çıkmalarının en ışıltılı yolu. Geleceğin belirsizliğine, karanlığına karşı güzel, insancıl, adil bir dünya hayaliyle olağanüstü diyarlar kurgulayıp atölye boyunca o diyarda yaşamaları onları güçlendirecek verimli bir sığınak. İçinde yazarlık itkisiyle doğmuş çocukların küçük yaştan yazmaya başlamaları çok kıymetli” dedi.

Gürses, bu atölyede karakter yaratma, atmosfer oluşturma, sözcük seçimi, diyalog yazımı, zaman akışını kurgulamak gibi birçok konuyu çocuklarla konuştuğunu, tartıştığını ifade etti. Üst üste atölyeye katılan öğrencilerin gelişimini büyük bir heyecan ve mutlulukla gözlemlediğini söyleyen Gürses, “Onlara içlerindeki tutkuyu en parıltılı şekilde nasıl yontacakları konusunda yol gösterirken ben de onların düşünme ve yazma biçimlerinden masallara ve edebiyata dair birçok saf ve dürüst bilgi ediniyorum” diye ifade ediyor.

“ÇOCUKLAR DOĞUŞTAN SANATÇI”

“Birlikte Çizgili Kitap Yapıyoruz” atölyesini yapan Kemal Gökhan Gürses, atölyede çocukların hepsinin doğuştan sanatçı olduğu fikriyle hareket ettiğini söyledi. Gördüklerini, hissettiklerini, gözlemlediklerini dolaysız bir biçimde ifade ettiklerini aktaran Gürses, “Onlar için bir ağaç yeşil, bulut beyaz, güneş sarı olmak zorunda değildir. Onlara duygularını taşırlar ve mavi bir bulutla, bulutlu bir gökyüzünü de aydınlık, masmavi görmeyi başarırlar. Perspektif bilmezler, kompozisyon bilmezler ama derinliği de, yerleştirmeyi de kendi dilleriyle öylesine becerirler ki, bu soyutlamaya ulaşmak birçok sanatçı için belki de olanaksızdır. Ben çocukların kendilerini ifade etmelerini, okuru oldukları kitabı kendilerinin yaratmasını, edebi dille, görsel dille kuracakları ilişki ile sanatsal üretimi yaşamlarına dahil etmelerini önemsiyorum” diye aktarıyor. Unutulmaz anlar yaşadıklarını ve unutulmaz hikayelerin ortaya çıktığını söyleyen Gürses sözlerini şöyle sürdürdü: “Hikaye önerileri içinden seçimlerini kendileri yapıyorlar bu atölyede. Oy kullanıyorlar. Fikirlerini savunuyorlar. Birbirlerini ya da kendilerini eleştiriyorlar. Demokrasi kültürünün hatırı sayılır örneklerini yaşıyoruz birlikte. Bunların toplamı, bu süreç yeterince değerli geliyor bana.”

Uzaktan eğitimin çocukların hayatlarını tamamen kapladığını söyleyen Gürses, bu atölyelerle çocukların kültürel zenginliklerini, hayal güçlerini ortaya koyacakları, diğer yaşıtlarıyla uzaktan da olsa sosyalleşecekleri bir ortam kurduklarını dile getiriyor.