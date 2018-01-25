Çocukların çizgileri…

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin atölyelerinde eğitim alan farklı yaş gruplarından çocuklar, hayal dünyalarını yansıtan bir sergi açtı.

DERYA KAVAK

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’ndeki atölyeler de, eğitim görenlerin sergileri de sürüyor.Bu kapsamda 2017-2018 sezonunda Ekim, Kasım, Aralık, Ocak aylarını kapsayan 1. ve 2. dönem karikatür, çizgi roman, manga ve stop motion atölyelerinde yapılan 250 eser eserleri "Karikatür Evi Atölyeleri’nden 4" adlı sergide buluştu. 20 Ocak Cumartesi günü açılan sergide, farklı yaştaki çocukların 6 hafta süren eğitimlerinin ürünleri yer alıyor. Sergi kapsamında bir de stop motion atölyesince hazırlanan ‘’Kadıköy’de kaybolmak’’ isimli kısa film izlenebiliyor.

4 Şubat’a dek açık kalacak sergide karikatürü olan çocuklardan bazılarının görüşleri ise şöyle:

Dila Şahin (9): Karikatürümü komik buluyorum ve güzel olduğunu düşünüyorum. Konuşma balonlarının içindeki diyalogları doğaçlama yaptım. Karikatürü herkes yapamayabilir. Zor ve zaman gerektiren bir etkinlik.

Ela Şahin (9): ‘’Duvarları boyarken çok zorlandım, ellerim ağrıdı. Küçük kızın dişi çıkmış ama heyecandan uyuyamıyor, perinin yastığının altına para koyacağını düşünüyor ama pek belli olmuyor. İkizim Dila’nınki de güzel ama ben kendi karikatürümü, daha çok beğeniyorum.

Ece Mina Bilir (12) : ‘’İlk kırk tane ayak çizmeye çalıştım ama sayfaya sığmadı. Bende başka bir sayfaya kırkayak yerine on sekiz ayaklı kırkayak çizdim. Sergiyi ve arkadaşlarımın karikatürlerini beğendim. Karikatür yapmamda yardımcı olan hocalarıma teşekkür ederim.