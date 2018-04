Kadıköylü çocuklar 23 Nisan bayramını masallarla kutluyor. 5 çocuk 5 masal yazdı, 5 illüstratör de bu masalları resimleyecek. Bu çizimli hikayeler kitap haline gelecek

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK Kadıköy) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bağlamında ‘çocuklardan çocuklara masallar’ etkinliği düzenliyor.

Yetişkinlerin gözetiminde, büyük bir disiplin içinde, kurallarını yine yetişkinlerin koyduğu çocuk bayramı çocuklar için keyifli geçmeyip aksine eziyete dönüştüğüne inanan TAK Kadıköy ekibi, ‘23 Nisan çocukların dâhil edilmeleri gereken bir sorumluk değil, öznesi olmaları gereken bir bayramdır’ fikrinden yola çıkarak bu projeyi kurguladı. Çocukların kendilerini özgürce ifade edebildikleri, yaşıtlarıyla yaratıcı bir süreci paylaşabilecekleri bir faaliyet içinde çocukları etkin kılmak için, nitelikli çocuk işlerinden tanıdığımız uzman bir ekiple iletişime geçildi.

Çocuklar Arjen Aktan (7), Arya Uzuntaş (7), Ceren Altındağ (7), Gülendam Su Demirbağ (8) ve Uras Yaman (7), önce TAK Kadıköy’de yapılan yaratıcı drama atölyelerine katıldılar 3 hafta boyunca. , yaratıcı drama öğrendi ve kendi hayal güçleri doğrultusuna masallar kaleme aldılar. Arjen ‘Uzaylılar ve Güneş; Arya ‘Gökkuşağı ve Periler’, Ceren ‘Prensesler ve Prensler’, Gülendam ‘Uçan Kediler Ülkesi’ ve Uras da ‘Dinozor Tisra’ adlı masalları yazdılar.

Çocuklar yazıyor, yetişkinler çiziyor

Atölye yürütücülüğünü yapan yaratıcı drama eğitmeni Sevinç Koçak, aynı zamanda çocuk edebiyatı editörü ve metin yazarı da olduğu için metinleri kaleme aldı ve kitabın editörlüğünü de üstlendi. Koçak, çocuklarla kurallarını kendileri oluşturarak, kendi dillerince yöntem geliştirdikleri bir atölye süreci yaşadıklarını belirterek, her çalışmada bir çocuğun masalının, diğer çocukların da katılımıyla şekillendiğini anlattı. Bunun bir eğitim değil, paylaşım deneyimi olduğuna vurgu yapan Koçak, ‘’Çocuk zihni kurmacaya yetişkinlerden daha yatkındır. Çünkü oyun, kurmacadır ve çocukluğun yapı taşını oluşturur. Çocukların hayal dünyası, kavramları, olaylara gösterdikleri tepki, tavırları yetişkinlerden çok farklıdır. Her çocuğun da birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar masallara da yansıdı. Çocuklarla birlikte bir masal kutusunun içine girdik. Ve orada herkes bir masal buldu. Başlangıçta, buldukları masalların sadece başlığı vardı. Her masal, bütün çocukların katılımıyla tamamlandı. Yani kitabın bütün masallarında katılımcı 5 çocuğun da hayal gücü var. Ama masal sahibinin beğenmediği hiçbir fikri masala dâhil etmedik’’ dedi.

Masalların yazılmasının ardından, resimlenmesi sürecine geçildi. Bu aşamada çocuk kitapları çiziminde deneyimli ve 5 illüstratörle çalışıldı. Sedat Girgin, Gökçe İrten, Elif Yemenici, Ceyhun Şen ve İpek Okyar; 5 çocuğun bu 5 masalını çizime dönüştürüyor. Çizimlerin tamamlanmasının ardından, masal ve illüstrasyonlar mini bir çocuk kitabı olarak hazırlanacak.