Çocuklara sinema kitabı: CANLAN!

Sinemacı Gürşat Özdamar’ın “Çocuklarla Sinema Atölyeleri” notlarından derlediği CANLAN! adlı sinema kitabı çıktı

Çocuklarla atölyeler düzenleyen sinemacı Gürşat Özdamar, “İstopmotion Çocuklarla Sinema Atölyeleri” çalışma notlarından derlediği CANLAN! adlı kitabını okurlarla buluşturdu. Kitap, hem çocuklara hem de her yaştan meraklılara, stopmotion konusunda başlangıç düzeyindeki bilgileri vermeyi amaçlıyor.

Kitabı hakkında bilgi veren Özdamar, “Fon ya da sponsor olmadan, kendi imkanlarımızla ve bir çok kişinin dayanışmasıyla basıldı bu kitap. Çocuklarla Sinema kitabı ile çocuklar, bir stopmotion film fikrinin oluşmasından senaryosunu yazmaya, karakter ve sahne hazırlığından çekimine, sosyal medyada yayınlanmasına kadar geçen süreci deneyimleyecek, kendi stopmotion filmlerini tasarlamak ve gerçekleştirmek için en gerekli bilgileri edinmiş olacaklar.”dedi.

Yaşamın Bilgisi Kitaplığı’nın ilk çalışması olan 48 sayfalık kitap, sade anlatımı ile bu alandaki önemli bir boşluğu dolduracak nitelikte. Çeşitli alıştırmalara da yer verilen kitaptaki görseller atölyelere katılan çocukların çalışmalarında kaydedildi. Kitapta film örneği olarak yine atölye katılımcılarından ve kitabın hazırlanmasına katkı da sunan 10 yaşındaki Ulaş Karataş’ın Başlangıç isimli filmi var. Ekolojik yıkımların konu edinildiği bu 1,5 dakikalık stopmotion film, bu yıl gerçekleşen 3. Canlandıranlar Film Festivali’nde gösterim seçkisine seçildi.