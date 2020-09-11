Çocuklara sanal hikâyeler ve resim yarışması

Ünlü yazar J.K Rowling’in kendi çocukları için yazdığı Ickabog, dizi şeklinde ve ücretsiz yayımlanıyor. Yapı Kredi Yayınları, hikâyenin internet sitesi üzerinden yayımlandığı süre içinde bir de resim yarışması düzenleyecek

Dünyaca ünlü İngiliz yazar J.K Rowling’in yazdığı Ickabog, Yapı Kredi Yayınları’nın internet adresinden dizi şeklinde ve ücretsiz olarak yayımlanıyor. Ickabog’a 23 Ekim 2020 tarihine kadar http://www.ykykultur.com.tr/ickaboghikaye adresinden ulaşılabilir.

Dizi şeklinde ve ücretsiz olarak yayımlanan Ickabog, J.K. Rowling’in bundan on yıl kadar önce, kendi çocuklarına uykudan önce anlatmak için kaleme aldığı özgün bir masal. Hayali bir ülkede geçen ve J.K. Rowling’in diğer çalışmalarıyla hiçbir bağı olmayan Ickabog, yazarın metinlerinde sık sık işlenen temaları da içeren tek bir hikâyeden oluşuyor.

Çocuklarının çok sevdiği bu hikâyeyi Covid-19 salgını döneminde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında paylaşmaya karar veren Rowling, bunu çocukları, anne - babaları ve çocuklarla ilgilenenleri eğlendirmesi için yapmış. Kitabın Türkiye baskısı ise Aralık ayında okurla buluşacak.

J.K. Rowling, basılı ve e-kitap versiyonları da dahil Ickabog’un satışından elde edilecek olan teliflerin tamamını İngiltere ve dünyada pandemiden zarar gören kişilere yardım eden projelere bağışlayacak.

RESİM YARIŞMASI DA VAR

J.K. Rowling’in Türkiye’deki yayıncısı Yapı Kredi Yayınları, hikâyenin internet sitesi üzerinden yayımlandığı süre içinde bir de resim yarışması düzenliyor. Çocuklara özel bu yarışmada kazanan resimler, kitabın Aralık ayında çıkması planlanan Türkiye baskısında yer alacak. Ayrıca kazananlara ödül olarak seçtikleri bir okula ya da halka açık kütüphaneye 500 TL değerinde kitap bağışı yapılacak.

Yapı Kredi Yayınları tarafından düzenlenen resim yarışmasına başvurular, çocukların ebeveynleri ya da yasal temsilcileri tarafından http://www.ykykultur.com.tr/ickabogyarisma adresinden yapılacak.

Hikâye ve resim yarışmasıyla ilgili daha fazla bilgiye http://www.ykykultur.com.tr/ickaboghikaye adresinden ulaşabilir.