Çocuklara ara tatil eğlenceleri

Kadıköy Belediyesi kültür merkezlerinde tiyatrodan film gösterimine, konserden illüzyon gösterisine pek çok etkinlik ara tatilde çocukları bekliyor

Bu ilk Türkiye’de ilk kez hayata geçirilecek olan ara tatil 18 Kasım’da başlıyor. 25 Kasım’da sona erecek tatil boyunca çocuklar hem dinlenecek hem de eksiklerini tamamlama fırsatı bulacak. Biz de Kadıköy Belediyesi kültür merkezlerinde ara tatil boyunca sahnelenecek oyunları ve diğer etkinliklerden bazılarını çocuklar için derledik.

HER GÜNE ÇOCUK TİYATROSU

Başta Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi olmak üzere Caddebostan, Kozyatağı ve Barış Manço kültür merkezlerinde düzenlenecek ara tatil etkinliklerinde başı çocuk oyunları çekiyor. Ödlek Aslan, Fareli Köyün Kavalcısı, Maşa ve Koca Ayı Karlar Ülkesinde, Mevsimini Arayan Karpuz, Pinokyo Komedisi, Bremen Mızıkacıları Ali Baba’nın Çiftliğinde, Masal Masal İçinde, Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Rapunzel İle Beyaz Atlı Prens, Duygusal Keman ile Komik Davul, Süper Kahramanım Atatürk, Küçük Prens, Tavşan Aranıyor, Pollyanna, Dört Kafadar Müzikali gibi pek çok oyun çocuklarla buluşacak. Her gün birden fazla oyun seçeneğinin olduğu tiyatroların bilet fiyatları 25 TL.

SÖZSÜZ KISA ANİMASYON FİLMLER

Ara tatil etkinliklerinden biri de elbette çocukların izlemeyi çok sevdiği animasyon filmler. Hollanda’nın prestijli film festivallerinden Klik Amsterdam Animasyon Festivali’nin özel seçkisi Atta Festival iş birliği ile Kadıköy’e geldi. Çocukların aileleri ile birlikte kaliteli zaman geçirebilecekleri eğlenceli ve sözsüz kısa animasyon filmler ile seyirciler, yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı özel bir seçkiyi deneyimleyecek. Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde yapılacak gösterim 18 Kasım Pazartesi günü saat 17.00’de başlıyor.

ÇOCUKLARA ŞARKILI OYUNLAR

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde yapılacak ara tatil etkinliklerinden bir başkası “Çocuklara Şarkılar, Ritmik Oyunlar” temalı çocuk konseri olacak. Konserde Gönül Yeprem ve Kukla Şerbet, hem şarkılar söyleyecek hem de tüm çocukların katıldığı interaktif ritim ve dikkat oyunları oynayacak. 2- 7 yaş arası çocuklar için hazırlanan konser repertuarını, çocukların keyifle söylediği çok bilinen çocuk şarkıları ile Gönül Yeprem’in “Çocuklara Neşeli Şarkılar” albümündeki oyunlu çocuk şarkıları oluşturuyor.

İKİ AYRI İLLÜZYON GÖSTERİSİ

Kadıköy Belediyesi kültür merkezlerinde ara tatil boyunca çocukları iki ayrı illüzyon gösterisi bekliyor. Sermet Erkin İllüzyon Gösterisi 16 Kasım’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşacak. Yetişkinlerin de izleyebileceği gösteride Sermet Erkin; komedi, heyecan, merak ve müzik dolu unutulmayacak dakikalar yaşatacak.

2006 yılında Balkan Sihirbazlar Şampiyonu olan Fatih Ermiş de çocuklara özel hazırladığı “Çocukça Şeyler” gösterisiyle Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde 19 Kasım’da çocuklarla buluşacak. Ermiş’in gösterisinde izleyiciler sahnedeki inanılmaz sihirbazlık gösterilerine şaşırmakla kalmayıp, sahnede sihirbaz olabilecek, aynı zamanda kahkahalarla gülecek ve birçok sürpriz kazanma şansına sahip olacak.

Kadıköy Belediyesi kültür merkezlerinde yer alan ara tatil etkinliklerine dair bilgilere http://kultursanat.kadikoy.bel.tr/tr/kadikoyde-kultur-sanat adresinden ulaşabilirsiniz.