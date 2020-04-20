Çocuklar  korona virüsü öğreniyor

İngiliz yayınevi çocuklara salgını anlatmak için ücretsiz kitap hazırladı



Tüm dünyayı etkileyen ve zor dönemler geçirmemize sebep olan korona virüsünü sadece yetişkinler değil çocuklar da merak ediyor. İşte bu nedenle onların anlayabileceği şekilde bir kitap hazırlandı; “Koronavirüs-Çocuklar İçin Koronavirüs Kitabı”

Kitabın görsellerini Axel Scheffler çizdi; Elizabeth Jenner, Kate Wilson ve Nia Roberts titizlikle araştırarak bilgileri yazıya aktardı; hep kitap ve Nosy Crow da e-kitap formatında ücretsiz bir şekilde sundu. Londra Halk Sağlığı ve Tropik Hastalıklar Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Profesörü Prof. Dr. Graham Medley danışmanlığında hazırlanan kitapta, çocuklara virüsün ne olduğu, nasıl bulaştığı, korunma yolları gibi konular, çizimler eşliğinde sade bir dille anlatılıyor.

Kalem Ajans'ın çocuk ve gençlik kitapları sorumlusu Nazlıcan Kabataş da kitabı Türkçe'ye kazandırdı. Kabataş, “Kitabı çevirmek için gönüllü oldum. Şu zamana kadar birçok yabancı çocuk ve gençlik kitabının ajanslığını yaptıktan sonra içlerinden birini çevirmek, özellikle de bu stresli ve ‘neler oluyor böyle’ dediğimiz bir dönemde, çocuklar başta olmak üzere herkes için hazırlanan bu projede yer almak gurur vericiydi. Emeği geçen herkese çok teşekkürler! Kitabın PDF'ini sevdiklerinizle paylaşmaktan çekinmeyin.” dedi.

Kitabı yayınlayan Londralı yayınevi Nosy Crow Yayın Yönetmeni Kate Wilson, birçok ebeveynin, korkmuş ve kafası karışmış olan çocuklarına şu andaki olağanüstü durumu açıklamakta zorlandıklarının farkında olduklarını belirterek, “Yapabileceğimiz en iyi şeyin becerilerimizi kullanarak açıklamak ve mümkünse çocukları güvence altına almak için ücretsiz bir kitap hazırlamak olacağını düşündük. Bu zor zamanlarda kitabın herkese yardımcı olacağını umuyoruz.” diye konuştu.

Axel Scheffler de “Bir çocuk illüstratörü olarak okurlarımı bilgilendirmek ve eğlendirmek için neler yapabileceğimi düşünüyordum. Yayıncım Nosy Crow, korona virüsünü anlatan bu soru-cevap kitabına görsel hazırlamamı istediğinde çok mutlu oldum. Bu eşi görülmemiş krizde çocukların ve ailelerin iyi ve güvenilir bilgilere erişebilmelerinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Bir gönüllülük projesi olan kitabın ücretsiz PDF’ine buradan ulaşabilirsiniz: http://hepkitap.com.tr/pdf/cocuklar-icin-koronavirus-kitabi.pdf