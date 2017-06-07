Çocuklar Kitap Günleri için çizdi

9. Haydarpaşa Kitap Günleri'ne kendi yazdıkları ve çizdikleri kitaplarla katılan İsmail Hakkı Tonguç Yuvası öğrencileri, TEMA Vakfı yararına kitap sattı

9. Haydarpaşa Kitap Günleri'nde renkli anlar yaşanmaya devam ediyor. Kadıköy Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Yuvası öğrencileri, kendi kurguladıkları ve düşleriyle süsledikleri kitapları 7 Haziran Çarşamba günü Kitap Günleri’nde kendilerine açılan stantta TEMA Vakfı yararına sattılar. Miniklerin fuar deneyimine anne ve babaları da eşlik etti.

“HAYALLERİNİ KİTAPLAŞTIRDILAR”

Öğrencilerin kitap yazma serüveniyle ilgili İsmail Hakkı Tonguç Çocuk Yuvasının Şefi Gülderen Çebi ile konuştuk. Minik öğrencilerin hayallerini kitaplaştırdığını söyleyen Çebi, “Geçen yıl Kitap Günleri Haydarpaşa’da olunca çocuklarımızı da buraya getirmeye karar verdik. Çocuklarımızın kendi düşlediklerini kendi hikâyelerini kendi aileleriyle birlikte kitaplaştırmalarını istedik.” dedi.

*

ÇOCUKLAR MUTLU

Nil Seril Ekmen: Üç yıldır bu yuvadayım. Bugün arkadaşlarımla kitaplar satacağım ve para kazanacağım. Geliriyle de insanlara yardım etmiş olacağım. Kitaplarda resim yaptım. Annemden yardım isteyip bir de minik öykü yazdım. Burada olduğum için de çok mutuyum.

Doğa Gürkan: Kitapların arasında olduğum için çok mutluyum. Kitabın küçük bir kısmını ailemle birlikte yaptım. Geri kalanı ise bana ait. Kitabımı en çok boyarken mutlu oldum. Kapak kısmında ismimi görünce de çok mutlu oldum.

​ Ateş Kolçak: Kitabımı anneme danışarak yaptım. Kitaplarımızın çok satacağını düşünüyorum. Kitabımda kurabiyenin hikâyesini anlattım. Kurabiye karakterimi çizerken çok mutlu oldum. Kitapları çok seviyorum.

​