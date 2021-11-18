Çocuklar için yüz yüze etkinlikler başladı!

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde, pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze etkinlikler ve atölyeler başladı. Çocuklar Duyu Tanıma Atölyesi'nde boyalar ile baharatlar eşliğinde duyularının peşinden gitti

Kadıköylü çocukları kültür ve sanat ile buluşturmak amacıyla yola çıkan Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nde, pandemi nedeniyle ara verilen etkinlikler ve atölyeler yeniden başladı. Tiyatro, konser, film gösterimi, seminer gibi birbirinden renkli, eğlendiren ve eğiten etkinlikler ile atölyeler kasım ayı itibariyle İstanbullu çocuklarla buluşuyor. Bu atölyelerden biri de 4-6 yaş arası çocuklara beş duyunun nasıl etkin kullanılacağını anlatan; görmeyi, işitmeyi, tat ile koku almayı ve dokunmayı etkinliklerle pekiştiren Duyu Tanıma Atölyesi.

Duyu Tanıma Atölyesi'nde çocuklar, su toplarıyla, boyalar, fırçalar, kağıtlar ve baharatlarla eğlenerek duyu tanıma çalışması yapıyor. Meraklı bakışlar, sorular, cevaplar, yüzlerde tebessüm eşliğinde gerçekleşen atölyede bir arada olmanın keyfini yaşıyorlar.

“YAĞMURUN SESİ, KEKİN KOKUSU...”

Atölye eğitmeni Yasemin Uygur, atölyenin çocukların duyularının farkında olmasını amaçladığını söyledi. Uygur, “Renkleri gözleri ile algıladıklarını biliyorlar ama bunu çok fazla dile getirmiyorlar. Bu neyi hatırlattı sorusunu çok sorarım. Duyular anılara götürdüğü için ileriki yaşlarda çocukların duygularını ifade edebilmeleri için çok önemli. Su topları, boyalar, kağıtlar, baharatlar... materyallerimiz. Örneğin kağıda vurdukları zaman ellerinde oluşan hissi konuşuyoruz. Su topları ile oynamak yağmurun sesini, tarçın kokusu evde pişen keki hatırlatabiliyor.”

İlerleyen aylarda ebeveynlere yönelik etkinliklerin de yer alacağı merkezdeki diğer etkinlikler ve atölyeler hakkında bilgi edinmek için hkckm.kadikoy.bel.tr internet adresini ziyaret edebilirsiniz; ayrıca (0216) 357 28 37 nolu telefon numarasını arayabilirsiniz.