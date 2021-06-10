Çocuklar için parkta sinema atölyesi

İstopmotion Sinema Atölyesi, ‘İstopmotion Atölyeleri Şimdi de Parkta’ başlığı altında Özgürlük Parkı'nda çocuklarla buluşuyor. Çocuklar atölyede oynayarak ve eğlenerek hikayelerini oluşturuyor

Sinemacı Gürşat Özdamar’ın çocuklar için yürüttüğü, çocukların kendi filmlerini çektiği İstopmotion Sinema Atölyesi, “İstopmotion Atölyeleri Şimdi de Parkta” başlığı altında çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Atölye, 8-9-10 ve 11 Haziran tarihlerinde saat 16.00'da Kadıköy Özgürlük Parkı’nda 8 ile 12 yaş arası çocukları misafir ediyor. Atölyenin ilk gününde parka gittik, hem atölye hakkında bilgi edindik hem de çocukların heyecanına ortak olduk.

Hava koşulları nedeniyle katılımcı sayısının az olduğu etkinlikte çocuklar, çevrelerini gözlemleyerek ve hayal ederek kendi hikayelerini oluşturdu. Hikaye için sahneyi ve kahramanlarını renkli el işi kağıtlarından keserek, boyayarak ya da oyun hamurundan yoğurarak yaptı. Keyif alan ve bir sonraki aşamasını merak eden çocuklar, hikayeleri için müzik de üretti. Atölyenin bitiminde Gürşat Özdamar, çocuklara “CANLAN! Çocuklarla Sinema Kitabı”nı hediye etti.

“ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENİYOR”

İstopmotion Çocuklarla Sinema Atölyeleri’nin ana amacının atölyelere katılan çocukların bir film yapım sürecini deneyimlemelerini sağlamak olduğunu dile getiren Gürşat Özdamar, atölye hakkında şu bilgileri verdi: “Atölye, belli alt metinlere dayansa da atölyede mutlaka uygulanması gereken bir müfredat bulunmuyor. Çalışmalar tamamen çocuğun katılımıyla ve yine onların ilgi ve talepleriyle biçimleniyor. Çocuklar bilgilere, onları ezberlemeden uygulayarak ulaşabiliyor. Bunun için oyun, drama, müzik, felsefe ve daha pek çok disiplinden faydalanıyoruz. Çocuklar oynayarak, eğlenerek, ezberlemeden, yarışmadan öğreniyor.”

İSTOPMOTİON ÖZGÜRLÜK PARKI'NDA

İstopmotion atölyelerinin bugüne dek pek çok farklı il ve ilçede, değişik kurum, okul, etkinlik ve festivallerde çocuklarla buluştuğunu hatırlatan Özdamar, “Pandemi nedeniyle uzunca bir süre evlerde kaldık. Okullar ve mekanlar kapandı. Birçok etkinlik ya iptal edildi ya da online ortamda yapılabildi. Her ne kadar online atölyeler çocuklarla buluşmanın bir yolu olsa da yüzyüze atölyelerin enerjisi bir başka. Ben de bunu sağlayabilmek için sokaklarda atölyeler gerçekleştirmeye başladım” ifadelerini kullandı.

Sokaktaki çalışmaların ardından kısmi normalleşmeyle de beraber atölyeleri parklara taşıma ihtiyacının doğduğunu söyleyen Özdamar, “Kadıköy'den de katılmak isteyenler bana ulaşınca, parklara Özgürlük Parkı’nı da eklemek istedim” dedi.

“ÇİZEREK, KESEREK, BOYAYARAK...”

Özmadar, “Parkta atölye iki saat sürüyor. Atölyeye dikkat çalışmasıyla başlıyoruz. Eğlenceli hikayelerle sinemaya da yavaş yavaş ısınıyoruz. Fotoğraf ile sinemanın nasıl bir ilişkisi olduğunu görüyoruz ve çevremizdeki nesnelerin hikayelerini hep beraber oluşturuyoruz. Sevdiğimiz bir kitaptan esinlenerek ya da başımızdan geçen bir olayı hatırlayarak. Ya da tamamen hayal ürünü. Hikayemizi anlatabilmek için ihtiyaç duyduğumuz karakterlerimizi ve sahnemizi çizerek, boyayarak, keserek ve yapıştırarak oluşturuyoruz. Hazırlıklarımız tamamlanınca kayda giriyoruz, filmimizin çekimine başlıyoruz. Eğlenerek öğreniyoruz, hep bir elden bir film yapıyoruz. Özgürlük Parkı’ndaki atölyemiz, bu haftaya özel iki saatlik bir çalışma olacak ve tamamlanacak. Ama önümüzdeki günlerde yine Özgürlük Parkı’nda yeni atölyeler olacak. Kadıköy için de yine Yeldeğirmeni’nde bir atölye yapma düşüncem var ” diye konuştu.