Çocuklar için kitap önerileri

Bu süreçte evde kalmak zorunda olan çocuklar için hem okumayı sevdirecek, hem eğlendirip hem de öğrenecekleri kitaplardan bir seçki hazırladık

Küçük Feministin Kitabı

Feminist çocuk ve gençlik edebiyatının kült eserlerinden biri olan, İsveçli yazar ve sanatçı Sassa Buregren'in kaleminden çıkan Küçük Feministin Kitabı, dünyanın en iyi feminist kitapları arasında yer alıyor. İsveç'te yaşayan küçük Ebba, gazete haberini okurken adeta bir aydınlanma yaşar ve kadınlarla erkekler üzerine düşünmeye başlar. Gözlemlediği haksızlığa karşı neler yapabileceğini anneannesiyle ve arkadaşlarıyla konuşur. Bu işler hep böyle miydi, bunun bir çaresi yok mudur, bu konuda hangi yazarlar, ne zaman, neler yazdılar? Sınıfta sözünü kesen oğlanlarla, kızlara kendilerini kötü hissettiren reklamlarla vb. nasıl baş edebiliriz?

Yayınevi: Güldünya Yayınları

Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk

Başak Sayan’ın kitabı Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk, Milo adlı kahramanın hayalini anlatıyor. Milo’nun en büyük hayali tıpkı bir rüzgâr gibi uçmak ve dünyanın her yanına gidebilmektir. Ancak Milo’nun bu isteği büyükler ve hatta okuldaki arkadaşları tarafından bile kabul görmez. Olacak iş midir, rüzgâr olup uçmak görülmüş şey midir? Bir gün Milo ormana doğru kısa bir yürüyüşe çıkar. Bu yürüyüşte karşılaştığı kurt, Milo ile konuşmaya başlar ve ona yaşayan her canlının bir hayali olduğunu, herkesin hayallerini gerçekleştirebileceğini söyler! Hiç kimse Milo’nun bir kurtla konuşabildiğine de inanmaz. Milo ise neye inanacağını şaşırmıştır.

Yayınevi: İnkılap Yayınları

Geçmişe Tırmanan Merdiven

Evrensel konuları, sıradan insanların sıradışı halleriyle anlatan, sosyal sorunları güçlü bir mizah dili ve renkli karikatürlerle işleyen Behiç Ak, Geçmişe Tırmanan Merdiven kitabında, mahalle yaşamı, aile tarihi ve yazarlık üzerine etkileyici bir öykü anlatıyor.

Çocukların bahçesinde oyun oynadığı tarihi bir Boğaziçi köşküne bir yazar taşınır. Bütün mahalle, hiç ortalarda görünmeyen Yazar'ın nasıl yaşadığını merak eder: Bir yazar nasıl bu kadar zengin olmuştur? Evde kaç hizmetçi çalıştırıyordur? Yazar, mahalledeki berbere ya da kahveye neden uğramıyordur? Yazar'ın köşkünü keşfetme cesaretini bulan tek kişi, küçük Doğaç'tır. Köşkün merdivenlerini tırmanırken, hem Yazar'ın hem de yazarlığın sırlarını çözmeye başlayacaktır…

Yayınevi: Günışığı Kitaplığı

Çıtır Çıtır Felsefe

Brigitte Labbé’nin Paris Sorbone Üniversitesi felsefe profesörlerinden Michel Puech danışmanlığında kaleme aldığı dizi, ülkemizde yayımlanmaya başladığı 2006 yılından bu yana büyük ilgi görüyor. Okullar tarafından en çok önerilen kitaplar arasında yer alan diziyi, bugüne dek on binlerce çocuk okudu. Her birinde farklı bir temel konunun ele alındığı, günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız örnek olayların öyküleştirildiği kitaplar, Türkiye dahil 17 ülkede yayımlanıyor. 31 kitaptan oluşan bu seri, bilginin değerini; kavramlar, sorunlar üzerine kafa yormanın önemini ve yöntemini ortaya koyuyor, doğru düşünebilmenin yollarını, hayatın içinden birçok örnekle tartışmaya özendiriyor.

Yayınevi: Günışığı Kitaplığı

Dünyayı Öğreniyorum

Alman grafik sanatçısı ve çocuk kitapları illüstratörü Ralf Butschkow’un yazıp çizdiği Dünyayı Öğreniyorum serisi okul öncesi çocuklara farklı meslek gruplarını tanıtmak için hazırlanmış hem öğretici hem de eğlenceli bir dizi. Ambulans doktoru, arıcı, çiftçi, fırıncı, futbolcu, pastacı, kaptan, temizlik işçisi, pilot, itfaiyeci, hayvan bakıcısı gibi farklı meslek gruplarının tanıtıldığı kitap sayesinde çocuklar hem meslekler hakkında çeşitli bilgileri öğrenirken hem de o meslekle ilgili merak ettikleri ilginç soruların yanıtlarını buluyor.

Yayınevi: İş Bankası Yayınları