Çocuklar için KİLİTSİZ KİTAPLIK

Kadıköy Belediyesi, çocuklara kitap sevgisini kazandırmak için 30 Ağustos İlkokulu ile “Kilitsiz Kitaplık” projesini hayata geçirdi

Kadıköy Belediyesi ile 30 Ağustos İlkokulu ele ele verdi, çocuklar için “Kilitsiz Kitaplık” projesini hayata geçirdi. Çocuklara kitap okuma sevgisini aşılamak amacıyla yola çıkan projenin ilk Kilitsiz Kitaplığı, 30 Ağustos İlkokulu’nun yanındaki alana yerleştirildi. Öğretmenlerin ve velilerin yer aldığı açılış alanını, çocukların sevinci ve coşkusu sardı. Çocukları hem doğa ile hem de kitapla buluşturmak için bu projeyi başlattıklarını dile getiren 30 Ağustos İlkokulu öğretmenlerinden Fatma Özkan, “Bu ilk Kilitsiz Kitaplık. Bu projede Kadıköy Belediyesi bize destek oldu. Bu projenin devamı olacak. Çocuklar bu projeyi çok sevdi. Kitaplarını başka çocuklarla paylaşmak fikri hoşlarına gitti. 35 çocuğumuz şu an burada. Kitaplığa 80’e yakın kitap bıraktık” dedi.

“İNSAN VE DOĞA SEVGİSİNİ AŞILIYOR”

Fatma Özkan, kitap okumanın çocukların olaylara önyargısız bakmalarını sağladığına dikkat çekip, sözlerine şöyle devam etti; “Kitap okumak çocuklara geniş bir dünya görüşü kazandırıyor. Kelime hazneleri zengin oluyor. İnsan ve doğa sevgisini alışıyor. Kitap okuyan çocuklar derslerinde başarılılar. Kitap, çocuklara empati kurmayı öğretiyor. Kitaplığın kilidi yok çünkü insanlara güven duygusunu aşılamak istiyoruz.”

“KİTAP PAYLAŞMAK ÇOK GÜZEL”

Kilitsiz Kitaplığın açılışına katılan öğrenci velisi Ayşe Nuhoğlu da, çocuklar için yararlı olan bu projeye veli olarak ellerinden gelen bütün desteği verdiklerini söyledi. 30 Ağustos İlkokulu’nda öğrenci olan Zeynep Aktalay, projeyi çok sevdiğini, başka çocuklarla kitap paylaşma duygusunun çok güzel olduğunu dile getirdi: “Kitap okumak beni heyecanlandırıyor. Kitaplığa üç kitap bağışladım. Bu kitapları başka çocuklar da okuyacak.” Öğrencilerden Fırat Beşenk ise, “Bu proje devam etsin. Kitap okumak hayal gücümü besliyor. Kelime haznemi geliştiriyor ve güçlendiriyor.” şeklinde konuştu.