Çocuklar için el ele…

Caddebostan Kültür Merkezi’nde çocuklar yararına iki konser oalcak

2007 yılından beri her yıl yardım konserlerine katılan genç piyanist Ömer Süt bu defa da Kızıltoprak Zühtüpaşa Lions Klübü ile el ele vererek kanserli çocuklara destek olmak için sahne alacak.Solistin, programında klasik müziğin seçkin eserlerine yer vereceği bu etkinliğin tüm geliri kanser hastası çocuklara aktarılacak. Konser, 26 Nisan Cuma akşamı saat 19:00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak. (Davetiye için: 05423165645)

Şef Hüsnü Çarkman yönetimindeki Yıldızlar Türk Musikisi Topluluğu, 35 yıldır zihin engelli bireylere tam gün eğitim veren, kamuya yararlı olarak çalışan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı yararına konser veriyor. Konser 29 Nisan Pazartesi günü saat 19:30’da yine CKM sahnesinde yapılacak. (Davetiye için: 0532 285 15 90)