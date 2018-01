Çocuklar CAZ yaptı

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri caz müziğinin duayen isimlerinden Melis Sökmen ile birlikte konser verdi

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, Melis Sökmen ile birlikte Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde caz müziğinin klasik eserlerini seslendirdi. Kadıköy Belediyesi’nin çocukların sanat eğitimine destek vermek için hizmete açtığı Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri yeni yılı müzikle karşıladı. Çocuklar caz müziğine damgasını vurmuş, efsane eserlerden olan “Take five”, “Autumn leaves” ve “Fly me to the moon” gibi şarkıları kendi performanslarıyla sahneye taşıdı. Caz müziğinin usta ismi Melis Sökmen ise çocuklara sahnede vokal yaparak eşlik etti. 29 Aralık Cuma günü gerçekleşen ve katılımın ücretsiz olduğu “Çocukça Caz” gecesine yoğun ilgi gösteren aileler çocukların performansını ayakta alkışladı.

Toplam 3 bin 500 öğrencisi olan Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi 10 yıldır ücretsiz eğitimlere devam ediyor.