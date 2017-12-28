Haftalık Bağımsız Gazete 29 Aralık 2017
Kültür Sanat
KADIKÖYLÜ ÇOCUKLAR ‘CAZ’ YAPACAK
KADIKÖYLÜ ÇOCUKLAR ‘CAZ’ YAPACAK
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Çocuklar 'caz' yapacak

Kadıköylü çocuklar 2018 yılını “Caz” yaparak karşılayacak

Çocuklar 'caz' yapacak
Gazete Kadıköy

Kadıköy Belediyesi’nin çocukların sanat eğitimine destek vermek için hizmete açtığı Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri yeni yılı müzikle karşılıyor. Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri bir 2017 yılı sonunda ilke imza atıyor. Çocuklar caz müziğine damgasını vurmuş, efsane eserlerden olan “Take five”, “Autumn leaves” ve “Fly me to the moon” gibi seçkin örnekleri kendi performanslarıyla sahneye taşıyor.

29 Aralık Cuma 19.30’da Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Çocukça Caz” adlı gecenin sürpriz konuğu Caz Müziği’nin duayen isimlerinden Melis Sökmen. Sökmen çocuklara sahnede yapacağı vokalle eşlik edecek.

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nin kendine özgü akustik ortamında 2018 yılı arifesinde müzikseverlere keyifli bir akşam sunmayı vaat eden “Çocukça Caz” gecesine katılım için gişelerden ücretsiz davetiyeleri temin etmek yeterli.

Etiketler; #çocuk sanat merkezi #caz
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