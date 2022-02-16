Haftalık Bağımsız Gazete 16 Şubat 2022
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Çocuk yazarlar için öykü yarışması

Trafik kazasında hayatını kaybeden Onur Güvener adına düzenlenen öykü yarışmasının 19’uncusu bu yıl yapılacak

Çocuk yazarlar için öykü yarışması
GazeteKadıköy

Milliyet Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Eren Güvener’in trafik kazası sonucu yaşamını yitiren oğlu Onur Güvener’in anısına adanan yarışmanın 19’uncusu, İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri tarafından düzenleniyor. 

9-12 yaş arasındaki öykü yazarlarının katılabileceği yarışmanın konusu trafik kazaları. En fazla 400 sözcük içerecek öykülerin 20 Şubat Pazar tarihine kadar [email protected]  adresine gönderilmesi gerekiyor. 

Yarışmaya başvuran çocuk yazarlar arasından seçilecek on finalist İstanbul’a davet edilerek bir gün sahne eğitimi alacak. İkinci gün tanınmış yazarlarla bir araya gelecek olan finalistler Halis Kurtça Kültür Merkezi Büyük Salon sahnesinde öykülerini seçici kurulun ve seyircilerin önünde sunacak.

Etiketler; #öykü yarışması #onur güvener
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