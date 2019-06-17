Çocuk Sanat’tan coşkulu yılsonu gösterisi

Çocuk Sanat Merkezi’nin modern danstan halk oyunlarına kadar dolu dolu bir programa sahip olan yılsonu gösterisi “Sanata Evet” söylemiyle taçlandı

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin “Çocuklar Sanatla Varolsun” teması ile düzenlediği 2019 yılsonu gösterisi, 15 Haziran Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Baleden resme kadar sanatın birçok disiplinine kucak açan ve çocukları sanatla harmanlayan Çocuk Sanat Merkezi’nin yılsonu gösterisine, merkezin çalışanları, eğitmenleri ve aileler katıldı.

Etkinlikte Klasik Türk Müziği Solisti Melahat Gülses şarkılarıyla yer alırken, tiyatro ve sinema sanatçısı Tamer Levent de bir konuşma yaptı. Levent, “İnsanlık kendini sanatta keşfedecek ve geliştirecek bakış açısı kazanacak. Hayal kurmaya ve pozitif düşünceye ihtiyacımız var. Çocuk Sanat’ın Türkiye’ye örnek olmasını istiyorum. Hep birlikte sanata evet diyelim.” diyerek katkı sağladı.

TÜRKÜLER HEP BİRLİKTE SÖYLENDİ

Çocuk Sanat Merkezi Orkestrası’nın ve korosunun Şef Özgür Günay yönetiminde seslendirdiği ve Emre Eryılmaz’ın da tarıyla eşlik ettiği türküler, gösteri salonunda keyifli dakikalar yaşattı. Bağlama eğitmeni Bülent Yılmaz’ın ve öğrencilerinin birlikte çalıp seslendirdiği “Divane Âşık Gibi” ve “Bahçe Duvarından Aştım” türküsüne ise tüm salon büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Çocuk Sanat Merkezi’ni anlatan filmin izlendiği ve drama öğrencilerinin “Musmutlu Diyar” oyununu sahnelediği program, bale, modern ve halk dansıyla devam etti.

Programın sonunda Proje Koordinatörü Yeşim Altınay, Çocuk Sanat Merkezi’nde eğitim alan çocukları, eğitmenleri ve çalışanları ile Melahat Gülses ve Tamer Levent’i sahneye davet etti. Sahnede biraraya gelerek güzel bir görüntü oluşturan topluluk hep birlikte “Sanata Evet” dedi. Salondakiler de sahnedekilere “Sanata Evet” diyerek eşlik etti.