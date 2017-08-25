Haftalık Bağımsız Gazete 25 Ağustos 2017
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Çocuk Sanat Merkezi’nde eğlenceli müzikli danslı yaz günleri
Çocuk Sanat Merkezi’nde eğlenceli müzikli danslı yaz günleri
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Çocuk Sanat Merkezi’nde eğlenceli müzikli danslı yaz günleri

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi bünyesinde yapılan Yaz Atölyeleri'nde çocuklar müzik, dans, drama ve resim dersleri ile hem eğlendi hem öğrendi

Çocuk Sanat Merkezi’nde eğlenceli müzikli danslı yaz günleri
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nde bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Yaz Atölyelerinde çocuklar yaz tatilini resim yapıp dans ederek geçirdi. Piyano, keman saksafon gibi müzik aletleriyle tanışan çocuklar, davul atölyesi, ritim atölyesi, bağlama atölyesi gibi atölyelerle dersler aldı. 1 Ağustos’ta başlayan atölyeler farklı yaş gruplarına uygun biçimde hazırlandı. Yaşlarına ve temel müzik eğitimlerine göre farklı programlara katılan çocuklar nota bilgisi ve gitar repertuarı Tanıtımı, ses-nefes çalışması, resim, yaratıcı drama eğitimleri aldı. Hem eğlenceli saatler geçiren hem de müzikle tanışan 500 çocuğun katıldığı yaz atölyeleri 25 Ağustos’ta sona eriyor.

ÇOCUK SANAT MERKEZİ YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLIYOR

Yaz Atölyesi'nden sonra, Çocuk Sanat Merkezi kapılarını 2017-2018 Eğitim Dönemi için açacak.

Her yıl yüzlerce öğrencinin ücretsiz yararlandığı Çocuk Sanat Merkezi’nin kayıtları 7 Eylül’de başlıyor. 2017 - 2018 Eğitim Yılı Kayıtları ile ilgili detaylı bilgi http://www.cocuksanatmerkezi.kadikoy.bel.tr/ adresinden  veya 0216 567 84 01 numaralı telefondan edinilebilir.

2007 yılında Kadıköylü çocukların sanat eğitimine destek vermek için açılan Çocuk Sanat Merkezi'nden bugüne kadar 20 binden fazla çocuk ücretsiz olarak yararlandı.

Merkezde, müzik ve dans bölümünde eğitim alan öğrenciler 2 yıl eğitim alarak mezun olurken, drama, resim, ritmik oyun ve erken yaş müzik eğitimi bölümleri ise 1 yıl sürüyor.

 Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Çocuk Sanat Merkezi Yaz Atölyelerinde eğitim alan çocukları ziyaret etti. 

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