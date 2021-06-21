Kadıköy Belediyesi’nin ücretsiz müzik, bale, dans ve drama eğitimi verdiği Çocuk Sanat Merkezi, 12. dönem mezunlarını verdi

Fotoğraflar: Gürbüz ENGİN

Bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleşen eğitime 770 öğrenci katıldı. Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat’taki mezuniyet töreninde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, öğrencilere mezuniyet sertifikasını verdi.

Kızı Asmin ve oğlu Rona’nın da öğrenci olduğu Çocuk Sanat Merkezi sertifika töreninde konuşan Odabaşı, duygusal anlar yaşadı.

Odabaşı, konuşmasında hem baba, hem de belediye başkanı olarak iki şapkasının olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada iki şapkam var; biri buranın da öğrencisi olan kıymetli çocuklarımın babası olarak, bir diğeri ise Belediye Başkanı olarak buradayım. İki şapkayı da çok iyi taşıyan biriyim. Hem evde, baba olarak kızımın ve oğlumun heyecanını yaşıyorum hem de belediye başkanı olarak pandemi sürecinde bu işi sürdürebilir miyiz sorusunu çok sordum kendime. Müzik aletine dokunmadan, müzik aletini hissetmeden, öğretmenini görmeden bu işi yapmak çok zordu. Ama görüyorum ki bir zoru başarmışız. Biz belediye olarak bunu yapmak zorundaydık, biz veliler olarak da bunu yapmak zorundaydık. Pandemiden çıkmamızdaki en büyük güç, çocukların geleceğe bakışıydı. Bu hastalıktan sanatın gücüyle çıkacağız, bu hastalıktan çocuklarımızın umuda bakışıyla çıkacağız. Bu arada Çocuk Sanat Merkezi için yeni bir yer arıyoruz. Bulduktan sonra, inşaatını 1 buçuk yılda tamamlayıp, teknik donanımı ve öğrenci kapasitesini daha da arttıracağız. Böylece çocuklar geleceğe daha fazla umutla bakacaklar.”

Bugüne kadar 45 bine yakın çocuk Çocuk Sanat Merkezi’nin müzik, bale, dans, resim ve drama eğitimlerinden yararlandı. Çocuk Sanat Merkezi, alanında uzman 35 öğretmenle birlikte 3-14 yaş arasındaki öğrencilerin eğitim aldığı bir merkez.