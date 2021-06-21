Haftalık Bağımsız Gazete 21 Haziran 2021
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Moda’daki Suat Derviş romanı
Moda’daki Suat Derviş romanı
Yaşam
“Mal” değil “Can”
“Mal” değil “Can”
Yazı Dizisi
TARİH YAZAN KADINLAR-16
TARİH YAZAN KADINLAR-16
Spor
Aristokrasiye karşı savaş: St. Etienne
Aristokrasiye karşı savaş: St. Etienne

Çocuk Sanat Merkezi 12. dönem mezunlarını verdi

Kadıköy Belediyesi’nin ücretsiz müzik, bale, dans ve drama eğitimi verdiği Çocuk Sanat Merkezi, 12. dönem mezunlarını verdi

Çocuk Sanat Merkezi 12. dönem mezunlarını verdi
GazeteKadıköy

Fotoğraflar: Gürbüz ENGİN

Bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleşen eğitime 770 öğrenci katıldı. Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat’taki mezuniyet töreninde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, öğrencilere mezuniyet sertifikasını verdi.

Kızı Asmin ve oğlu Rona’nın da öğrenci olduğu Çocuk Sanat Merkezi sertifika töreninde konuşan Odabaşı, duygusal anlar yaşadı.

Odabaşı, konuşmasında hem baba, hem de belediye başkanı olarak iki şapkasının olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada iki şapkam var; biri buranın da öğrencisi olan kıymetli çocuklarımın babası olarak, bir diğeri ise Belediye Başkanı olarak buradayım. İki şapkayı da çok iyi taşıyan biriyim. Hem evde, baba olarak kızımın ve oğlumun heyecanını yaşıyorum hem de belediye başkanı olarak pandemi sürecinde bu işi sürdürebilir miyiz sorusunu çok sordum kendime. Müzik aletine dokunmadan, müzik aletini hissetmeden, öğretmenini görmeden bu işi yapmak çok zordu. Ama görüyorum ki bir zoru başarmışız. Biz belediye olarak bunu yapmak zorundaydık, biz veliler olarak da bunu yapmak zorundaydık. Pandemiden çıkmamızdaki en büyük güç, çocukların geleceğe bakışıydı. Bu hastalıktan sanatın gücüyle çıkacağız, bu hastalıktan çocuklarımızın umuda bakışıyla çıkacağız. Bu arada Çocuk Sanat Merkezi için yeni bir yer arıyoruz. Bulduktan sonra, inşaatını 1 buçuk yılda tamamlayıp, teknik donanımı ve öğrenci kapasitesini daha da arttıracağız. Böylece çocuklar geleceğe daha fazla umutla bakacaklar.”

Bugüne kadar 45 bine yakın çocuk Çocuk Sanat Merkezi’nin müzik, bale, dans, resim ve drama eğitimlerinden yararlandı. Çocuk Sanat Merkezi, alanında uzman 35 öğretmenle birlikte 3-14 yaş arasındaki öğrencilerin eğitim aldığı bir merkez.

Etiketler; #çocuk sanat merkezi #ücretsiz eğitim #mezuniyet #müzik #bale #dans ve drama eğitimi #yeldeğirmeni sanat
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.