“Çocuk kütüphaneleri kapatılmasın!”

Kütüphanecilik uzmanı Aydın İleri, İstanbul’daki çocuk kütüphanelerinin kapatılmaması için imza kampanyası başlattı

Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Genel Başkan Yardımcısı Aydın İleri, dört çocuk kütüphanesinin kapatılma girişimlerine karşı Kültür Ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü ile Üsküdar Belediyesi’ne yönelik imza kampanyası başlattı.

İleri, Üsküdar’da Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi’ne bağlı “23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Kütüphanesi”nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nden, bakanlık onayıyla 27 Eylül 2013’de Üsküdar Belediyesi’ne devredildiğini anımsatarak, bu kütüphanenin yerine “Üsküdar Çocuk Üniversitesi”nin kurulduğunu yani Üsküdar Belediyesi’nin devraldığı çocuk kütüphanesinin yerine yeni bir çocuk kütüphanesi açmadığını söyledi.

Aydın İleri, “Geçtiğimiz günlerde yine Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi’ne bağlı iki çocuk kütüphanesi olan ‘Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi’ ve ‘Çinili Çocuk Kütüphanesi’ sessiz sedasız bakanlık onayı ve protokolle Üsküdar Belediyesi’ne devredildi. Binalardan kitaplar ve demirbaş boşaltılarak bu kütüphaneler kapatıldı. Son olarak Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesine bağlı İstanbul’da örnek çocuk kütüphanesi olarak aktif faaliyet gösteren, kentin birçok ilçesinden çocuk kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören ‘Selimiye Çocuk Kütüphanesi’, protokolle Üsküdar Belediyesi’ne devredilmesi hazırlanıyor. Bu devir de gerçekleşirse Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi’ne bağlı hizmet veren dördüncü kütüphane de kapanacak.” açıklamasını yaptı.

ÜÇÜ DE TARİHİ BİNA

Üsküdar’daki bu çocuk kütüphanelerinden üçünün (Mihrimah Sultan, Çinili ve Selimiye) tescilli tarihi binalarda hizmet verdiğine dikkat çeken İleri, “Yıllardır çocuk kütüphaneleri ile özdeşleşen binaların ne amaçla kullanılacağı da merak konusu.” yorumunu yaptı. Aydın İleri ayrıca 2019’da kapatılan, akıbeti belli olmayan Beşiktaş’taki Levent İlköğretim Okulu içinde hizmet veren “İstanbul Beşiktaş Levent-Fatma Banat Çocuk Kütüphanesi” olduğunu anımsatarak, şu görüşleri ifade etti:

“Birisi 2013’te diğeri 2019’da, diğerleri de 2021’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce dördü Üsküdar Belediyesine protokolle devredilerek, 9 yıl sonunda İstanbul’da toplamda 5 çocuk kütüphanesi kapatılmış olacak. Dördü kapatılan, biri de kapatılmaya hazırlıkları yapılan bu günlerde Türkiye çocuk nüfusunun en fazla olduğu İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müstakil binalarda hizmet veren 3 kütüphane kalacak. Kalan üç kütüphanenin birisi de yıllardır geçici kapalı. ‘Yeni Kütüphane Paradigması’yla sürekli övünen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, AVM Kütüphaneleri, Bebek Kütüphaneleri vb. ‘popülist’ projelerle çalışmalarını sürdürürken, yıllardır İstanbullu çocuklara hizmet veren çocuk kütüphanelerini, belediyeye devrederek /kapatarak neyi amaçladığını kütüphaneci bakış açısı ile anlam veremiyoruz. 2013 yılında devredilerek kapatılan çocuk kütüphanesinin 9 yıldır açılmadığı ortada. Hal böyle iken yeni devredilen/kapatılan kütüphanelerin akıbetini tahmin etmek çok zor değil. Adı üstünde “Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü” olan müdürlük, yeni kütüphaneler açarak halkın bilgi ihtiyacını, nitelikli kütüphaneler kurarak, işleterek karşılaması gerekirken “kütüphaneleri devredecekse” varlık nedenini sorgulamak gerekir. Nitelikli kütüphaneler tüm halkın, tüm çocukların hakkıdır. Kütüphanelerin kapatıldığı, devredildiği, geçici kapalı tutulduğu, her türlü bilgiye erişimin zorlaştığı ve ülkede yaşanan ekonomik krizin derinleştiği eşitsizlik ortamında 29 Mart- 2 Nisan’da 57.’si kutlanacak Kütüphane Haftası’nın coşkusuna gölge düşecektir. En coşkulu kutlama topluma nitelikli kütüphane hizmeti sunmaktır.”

(Kapatılan Selimiye Çocuk Kütüphnesi)

Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Genel Başkan Yardımcısı Aydın İleri’nin imza kampanyasıyla talepleri şöyle:

Üsküdar’daki devredilen/kapatılan çocuk kütüphaneleri bir an önce çocuk kütüphanesi işleviyle yeniden açılmalı.

İstanbul’da örnek çocuk kütüphanesi olarak aktif faaliyet gösteren, çocuk kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören “Selimiye Çocuk Kütüphanesi”nin ve tüm çocuk kütüphanelerinin devri durdurulmalı.

İstanbul daha fazla çocuk kütüphanesi açmalı.

https://www.change.org/p/t-c-k%C3%BClt%C3%BCr-ve-turizm-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-istanbul-da-%C3%A7ocuk-k%C3%BCt%C3%BCphaneleri-kapat%C4%B1lmas%C4%B1n

(İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar’daki Büyük Selimiye Camii’nin avlusundaki Çocuk Kütüphanesi’nde-2019)

ÇOCUK KÜTÜPHANELERİ TABLOSU

İstanbul’daki Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı çocuk kütüphanelerinin açık ve kapalı olma durumu şöyle:

Üsküdar 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Kütüphanesi (devredilerek 2013’te kapatıldı)

Beşiktaş Levent-Fatma Banat Çocuk Kütüphanesi (2019’da kapatıldı)

Üsküdar Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi (devredilerek 2021’de kapatıldı)

(Kapatılan kütüphanelerden Mihrimah Sultan'da etkinlik yapılıyordu)

Üsküdar Çinili Çocuk Kütüphanesi (devredilerek 2021’de kapatıldı)

Üsküdar Selimiye Çocuk Kütüphanesi (protokol hazır, çok yakında devredilerek kapatılacak)

Gaziosmanpaşa Çocuk Kütüphanesi (geçici kapalı)

Kadıköy Bostancı Serap Sedat Çocuk Kütüphanesi (açık)

Bahçelievler Siyavuşpaşa Çocuk Kütüphanesi (açık)

Kadıköy’de 3 çocuk kütüphanesi

1965’te Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan Muhtar Özkaya Halk ve Çocuk Kütüphanesi;Ziraat Bankası müfettişi, kitaba ve okumaya değer veren Muhtar Özkaya adlı hayırsever vatandaşın vakfıdır. Caddebostan’daki bu kütüphane, 2006’da bakanlıktan Kadıköy Belediyesi'ne geçti. Belediye bünyesine geçtikten sonra hem fiziki hem de sistem olarak yenilenen kütüphane 2008’de hizmet vermeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Bostancı Serap Sedat Çocuk Kütüphanesi de Bostancı Halk Eğitim Merkezi içinde yer alıyor. Kadıköy’de bir de özel ‘ev kütüphanesi’ bulunuyor. Feneryolu’ndaki evini çocuklar için ücretsiz bir kütüphaneye dönüştüren çocuk kitapları yazarı Sevim Ak, burada çocuklarla etkinlikler yapıyor.