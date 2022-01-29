Kadıköy Belediyesi'nin çocuklar ile kitapları buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği, bu yıl sekizincisini düzenlediği Çocuk Kitapları Günleri başladı

Kadıköy Belediyesi'nin çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlediği Çocuk Kitapları Günleri, Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisi'nde 28 0cak Cuma günü başladı. Geleneksel hale gelen, bu yıl sekizincisi düzenlenen Kitap Günleri, 2 Şubat tarihine kadar sürecek.

Çocuk Kitapları Günleri kapsamında İş Bankası Kültür Yayınları, Günışığı Kitaplığı, Yeni İnsan Yayınevi, Kırmızı Kedi Yayınları gibi birçok yayınevi minik okurlarla buluşacak.

“KİTAP OKUMAYI SEVİYORUZ”

Çocuk Kitapları Günleri'ni ziyaret eden Gizem Negiz, “Manisa Soma'dan yarıyıl tatili için Kadıköy'e geldik. Bugün tiyatroya gelmiştik. Kitap günleri denk geldi. O yüzden çok mutlu olduk. Çünkü oğlumuz Uzay kitap okumayı çok seviyor. Şu an ona kitaplar seçiyoruz” derken Ege Pabuççu da şunları söyledi: “Kızlarım ile okuma ve yazma bilmedikleri zamanda geliyorduk. Başladığını bilmiyorduk. Tiyatroya gelmiştik. Çok iyi bir rastlantı oldu. Kızlarım birinci sınıftılar. Okuma ve yazmayı öğrendiler. Şu an kitaplara daha farklı bir gözle bakıyorlar ve inceliyorlar. Bütün çocukların gelmesini isterim.”

“ÇOCUKLAR İÇİN HEYECAN VERİCİ OLACAK”

Yeni İnsan Yayınevi'nden Ayla Tokmak da düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Çocuklar için heyecan verici olacak. Kitaplara dokunacaklar, inceleyecekler, seçecekler. Bugün ilk gün bizler de heyecanlıyız. Güzel geçmesini, verimli olmasını istiyoruz ve diliyoruz.”