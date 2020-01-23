Çocuk Kitap Günleri başladı

Kadıköy Belediyesi bu yıl 7.sini düzenlediği “Kitap Günleri” etkinliği ile kitapların renkli ve macera dolu dünyasını çocuklarla buluşturuyor

Okul zilinin çalmasıyla sömestir tatiline başlayan öğrenciler karne sevinçlerini Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği renkli etkinliklerle kutluyor. Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştrilen “Çocuk Kitap Günleri” etkinliğinin 7.’si, 22 Ocak Çarşamba günü başladı. Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde açılışı yapılan etkinliğin 26 Ocak’a kadar kapıları tüm kitapseverlere açık. 21 yayınevinin katıldığı etkinliğin açılışına Kadıköylü kitapseverlerin ilgisi yoğundu.

“EN İYİ DOST KİTAPLAR OLMALIDIR”

Kitap okuma alışkanlığının çocuk yaşta başlaması gerektiğini belirten Etkinlik Ofis Yönetimi Sorumlusu Uğur Karakadı, “Her yıl düzenli olarak gerçekleşen bu tür etkinlikler tatile gidemeyen çocuklarımızın kaliteli zaman geçirmesi açısından çok faydalı oluyor. Aileleriyle birlikte tiyatroya, sinemaya vb. etkinliklere giden çocuklarımız çıkışta muhakkak burayı ziyaret ediyor ve kitapların renkli dünyasına ortak oluyor. Kitaplar çocuklarımızın en iyi dostu olmalı. Çünkü bugünün çocuk okuyucuları yarının aydınları olarak karşımıza çıkacaktır.” şeklinde konuştu.

“KİTAP SEVGİSİ ÇOCUKKEN AŞILANMALI”

Her yıl düzenli bir şekilde yapılan bu tür etkinliklerin çocukları kitaba daha çok yakınlaştıracağını söyleyen Güneş Yolu Yayınlarının satış temsilcisi Murat Taşkın “7 yıl sistemli bir şekilde devam eden etkinliğe tekrardan katılım şansı yakaladığımız için mutluyum. Ülkenin birçok şehrini gezen yayınevi olarak fark ettiğimiz en temel problem kitap okuma alışkanlığının çok düşük olması. Bunu belli bir yaştan sonra kazandırmak daha da zorlaşıyor. Bu tür etkinliklerin okuma oranının artmasında çok etkisi var. Çünkü kitap sevgisi çocukken aşılanmalı.” ifadelerini kullandı. Kadıköylülerin kitapları sadece kapaklarına bakarak değerlendirmediğini vurgulayan Murat Taşkın “Kadıköy okuma kültürünü üstlenmiş önemli bir yer, çocukların da bu terbiyeyle yetiştiğini görüyoruz. Ebeveynler kitapları sadece kapaklarına bakarak değerlendirmiyor kimin yazıp -çizdiğini sonuna kadar inceliyor ve tercihlerini o yönde belirliyor.” dedi.

HER YAŞA UYGUN KİTAP BULUNUYOR

Etkinlikte her yaşa uygun çocuk kitaplarının yanı sıra ebeveynler de unutulmadı. Dünya klasikleri başta olmak üzere sevilen birçok değerli yazarın kitaplarını bulmak mümkün. Çocuklarıyla birlikte kendilerine de kitap bakan veliler etkinlikle ilgili görüşlerini Gazete Kadıköy’e anlattı.

Sibel Kaçer: Hem anne hem de bir öğretmen olarak belirtmeliyim ki etkinlik herkesin ulaşabileceği öğretici kitapların bolca yer aldığı bir konumda. Seçeneğin çok olması, bazı bulunamayan kitapları burada bulmak çok büyük bir keyif. Bu tür faaliyetlerin hem çocuklarımın hem öğrencilerimin hayal dünyasının gelişmesine çok büyük katkıları olacağına inanıyorum.

İrem Erol: Kitapların çocuklara ulaştırılması çok önemli bir konu. Kızım henüz 4 yaşında ama ben 2 yaşından beri ona kitap okuyorum bu sebepten kitap fuarlarına, etkinliklerine katılmayı çok istiyor. Burada başka hikayelere tanıklık edip hayal güçlerini geliştiriyorlar.

Oryal Canoğlu: Tüm yaş gruplarının tek bir alanda toplanması çok güzel düşünülmüş bir hareket. Kitapçılarda tek tek baktığımız bütün kitaplar stantlarda toplu bir şekilde yer alıyor. Stant sahiplerinden farklı bilgiler öğreniyoruz. Ben torunum için kitap bakmaya geldim ancak yetişkinler için kitaplar olduğunu görünce kendime de alma gereği duydum.