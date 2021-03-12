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Çocuk edebiyatına yeni soluk: Kıpırtı 

Türkiye’nin önde gelen 70 yazar ve çizeri çocuklar için biraraya geldi. Eksi 18 Edebiyat Topluluğu tarafından hazırlanan “Kıpırtı Çocuk Dergisi”  online yayınlanmaya başladı

Çocuk edebiyatına yeni soluk: Kıpırtı 
GazeteKadıköy

Kıpırtı Çocuk; okuma alışkanlığı, hayal gücü, yaratıcılık, merak, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerinin gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Sadece yetişkinlerin çocuklara seslendiği bir yayın olmayı reddeden derginin temel hedefinde üretim süreçlerinde çocukların yer alması yatıyor.

 Evrensel değerleri önceleyen hümanist bir bakış açısı ile hazırlanan dergide; edebi içerikler (öykü, masal, şiir, fabl vb.), eğlendirici metinler (fıkra, bilmece vb.), bilinç ve farkındalık geliştirici yazıların (söyleşi, çocuk hakları, doğa, ekoloji ve tarih vb.) yanı sıra kitap ve film tanıtımları da çocuklarla buluşacak. Ayrıca; dergi içeriğinin bazı bölümleri seslendirilerek ilgili ve meraklı olan herkesin erişimine açılacak.

 Ebeveynler ve eğitimciler aracılığı ile çocuklara ulaşacak bir iletişim stratejisi temelinde yayın hayatına başlayan Kıpırtı Çocuk Dergisi; bireysel ve toplumsal gelişme için çocuk edebiyatını kendine mesele edinmiş gönüllülerden oluşan Eksi 18 Edebiyat Topluluğu üyeleri ve okurların katkılarıyla hazırlanıyor. İzmir’de faaliyet gösteren Zikzak Grup ve Yakın Kitabevi’nin kurumsal paydaş olarak katkı sunduğu derginin, gelecekte basılı bir süreli yayına dönüşmesi planlanıyor.

Kıpırtı Çocuk Dergisi’ne dergi web sayfası ve sosyal medya hesaplarından erişilebilir. 

Web adresi:  www.kipirticocuk.com

Etiketler; #kıpırtı #dergi #çocuk #izmir #edebiyat
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