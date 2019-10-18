Haftalık Bağımsız Gazete 18 Ekim 2019
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CKM’de “Kardeş Türküler” söylenecek

Kardeş Türküler konseri 24 Ekim'de CKM'de

CKM’de “Kardeş Türküler” söylenecek
GazeteKadıköy

Anadolu’da, Balkanlar’da ve Mezopotamya’da yaşayan farklı dil ve inançlara sahip halkların şarkılarını ve danslarını sahneye taşıyan Kardeş Türküler, Türklere, Kürtlere, Ermenilere, Süryanilere, Araplara, Rumlara, Romanlara, Makedonlara, Lazlara, Çerkeslere, Gürcülere ait geleneksel şarkıları bu toprakların ruhunu kaybetmeden yeniden yorumluyor. Anadolu, Trakya ve Mezopotamya halklarına ait geleneklerden ve formlardan esinlenilerek yeni besteler ve dans ve müzik gösterileri üretiyor.

Kardeş Türküler, 26 yıldır, bu topraklarda yaşam bulmuş geleneklerin zenginliğine, ortaklıklarına ve farklılıklarına dikkat çekmeye; farklı dillere ve kültürlere sahip insanları bir araya getirmeye ve halklar ve inançlar arasında dönem dönem oluşan kutuplaşmaları ve önyargıları yok ederek kardeşlik köprüleri kurmaya çalışıyor.

Kardeş Türküler, 24 Ekim Perşembe günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde şarkılarını bir kez daha barış için söyleyecek.

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