Haftalık Bağımsız Gazete 29 Nisan 2017
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Çizgiler 1 Mayıs’ı anlatır

Türkiye’den ve dünyanın 13 ülkesinden karikatüristler, 1 Mayıs’ı çizdi

Çizgiler 1 Mayıs’ı anlatır
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ve Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle hazırlanan "Karikatürlerle 1 Mayıs" sergisi 28 Nisan’da açılacak. Yerli ve yabancı çizerlerin, kendi tanıklıkları ışığında yaptıkları eserler Karikatür Evi’nde Kadıköylülerle buluşacak.

28 Mayıs’a dek açık kalacak olan sergide eseri yer alan sanatçılar şöyle; Akdağ Saydut (Türkiye), Alessandro Gatto (İtalya), Alexander Dubovsky (Ukrayna), Alexandr Zhytnikov (Ukrayna), Angelo Campaner (İtalya), Aşkın Ayrancıoğlu (Türkiye), Ba Bilig (Çin), Borislav Stankovic Stabor (Sırbistan), Darko Drlejevic (Karadağ), Doru Axinte (Romanya), Ferruh Doğan (Türkiye), Grzegorz Szumowski (Polonya), İbrahim Tuncay (Türkiye), İsmet Lokman (Türkiye), Jordan Pop-Iliev (Makedonya), Konstantin Kazanchev (Ukrayna), Mojmir Mihatov (Hırvatistan), Necati Abacı (Türkiye), Nuri Bilgin (Türkiye), Pavel Constantin (Romanya), Ramiro Zapata ( Kolombiya), Sergei Tunin (Rusya), Sergey Sichenko (Rusya), Sergii Riabokon (Ukrayna), Sergii Riabokon (Ukrayna), Silvano Melo (Brezilya), Şevket Yalaz (Türkiye), Tan Oral (Türkiye), Tonguç Yaşar (Türkiye), Toso Borkoviç (Sırbistan), Trayko Popov (Bulgaristan), Vladimir Semerenko (Rusya), Yalçın Çetin (Türkiye), Yiğit Özgür (Türkiye), Kamil Yavuz (Türkiye)

Etiketler; #sergi #1mayıs #karikatür
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