Çizgi romanlarla dolu bir haftasonu

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Comics And Art Festival (İCAF), çizgi roman tutkunlarına dolu dolu bir haftasonu yaşattı

Ali ÇELİK

İstanbul Comics And Art Festival (İCAF), 8-10 Eylül günleri arasında Moda’da düzenlendi. Üç gün boyunca yoğun katılıma sahne olan ICAF, çizginin dört farklı disiplinini; graffiti, çizgi roman, illüstrasyon ve animasyon sanatlarını bir araya getirdi, workshoplar, sergiler ve söyleşilere ev sahipliği yaptı, ünlü çizerler ile çizgi severleri buluşturdu.

Saint Joseph Derneği Sosyal Tesisleri (Club Quartier) ve Moda All Saints Kilisesi’nde düzenlenen festivalde workshop alanı ve çeşitli stantlarda Bez Çanta Boyama Atölyesi, VR Deneyim Alanı, Hand Lettering Workshop, Defter Yapım Atölyesi, Marker Workshop, Draw Box ve Porselen Boyama Atölyesi gerçekleştirildi. All Saint Kilisesinde ise İrfan Sayar, Ethem Onur Bilgiç-Furkan Nuka Birgün söyleşileri düzenlendi, farklı ülkelerden şehir temalı çarpıcı animasyon film gösterimleri yapıldı.

Festivalin açılış partisi ise Bant Mag. Havuz/Binada gerçekleşti. Yerli sahnenin özellikle hip-hop üretimleri ile tanınan isimlerinden DJ ve prodüktör Da Poet, kendine has düzenlemeleri ve eski kayıtlardan ilham aldığı üretimleri ile tanınan grup ses ve Bant Mag. ekibi DJ setin başındaydı.

İCAF'ın son gününde ise 18 workshop etkinliği düzenlendi. Sedat Girgin, Ali Paşaoğlu-Çağıl Ömerbaş-Esen Karol, Erdil Yaşaroğlu, Hicham Habchi ve Yıldıray Çınar çizgiseverlerle buluştu. Hicham Habchi ve Yıldıray , söyleşilerinde canlı çizim de yaptı. Festivalin son gününde 7 ülkeden 10 animasyon film gösterildi.

Festivali düzenleyen DSM Grup yöneticiliği ortağı İlker Akar, ilk günden yoğun bir ziyaretçi ilgisi ile karşılaştıklarını belirterek festivali önümüzdeki yıllarda daha da genişleterek devam ettireceklerini belirtti.