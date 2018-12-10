Çizgi romanın ustası Kadıköy’de

Türkiye’nin en önemli çizgi romancılarından Suat Yalaz’ın eserleri, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde sergilenmeye başlandı. Karaoğlan maceraları başta olmak üzere Yalaz’ın en önemli eserleri, 8 Ocak’a kadar sergide sevenleriyle buluşacak

Türkiye’nin en önemli çizgi romancılarından Suat Yalaz, 20 yıldan sonra ikinci kez bir sergiyle sevenlerinin karşısında. 8 Aralık Cumartesi 16.00’da Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde açılışı yapılan sergiye çok sayıda sanatsever katıldı.

“HER GAZETE YAYINLAMAK İSTİYORDU”

‘Bir Garip Bencileyin’ adıyla hazırlanan serginin açılışında sevenleriyle buluşan Suat Yalaz, “Beni utandırıyorsunuz... Beni utandırıyorsunuz diyorum ama biraz da hak ettim galiba.” diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Çok hazin bir şey. Bütün dünyanın dokuzuncu sanat dediği çizgi roman sanatı, Türkiye’de gerilerde kaldı. Çok şükür; Karaoğlan macerası 50 yaşını geçti. Bir güzel çizgi roman dönemi yaşadık. Fakat şimdi teknoloji gelişti. Bilgisayarlar, tabletler çıktı. Çocukların eğleneceği biçimler değişince; bizim yazılı dergilerimiz, kitaplarımız arka planda kaldılar. Asıl çizgi romana, dokuzuncu sanatımıza sahip çıkması gereken gazetelerimiz. Ben Karaoğlan’ı, Yandım Ali’yi çizdiğim zaman gazeteler, bu eserler için ‘olmazsa olmaz’ diyordu. Eskiden her gazete, bunların benzeri bir şey yayınlamak istiyordu. Sabah Gazetesi’nde çizdiğim sıralar satış tirajı milyonu bulmuştu. Onların sahip çıkması gerekirdi. Ama şimdi gazetenin genel yayın yönetmeni, karikatüre, çizgi romana, resme meraklı biriyse şansın var; yoksa yayınlayamazsın.”

Sabah Gazetesi’nde ‘Elveda Mekke Medine’yi çizdiği zamanlardan örnek veren Yalaz, “Benim bölümümü gazetenin ekine alma kararı aldılar ve bunu söylediler. İlave eğlencelik bir yer. Resimli romanımda Filistin’de çekirge yiyen Mehmetçiği anlatıyorum dedim. Gazetenin ağır toplarından biri sayılmam lazım dedim. Çetin Altan’ı, Zülfü Livaneli’yi koyuyor musun ilaveye? Ben niye gidiyorum oraya diye itiraz ettim. Çünkü bunu yapanın çizgi roman nedir? Sanat nedir? Suat Yalaz kültürümüze nasıl bir katkı yapıyor? Bunların farkında değillerdi. Paris’ten bir resimli roman kaleme alıyorum, duyuruyorum, hazırlıyorum gönderiyorum. ‘Suat Yalaz helal olsun’ demelerini, teşekkür etmelerini bekliyorum. Kimseden tık yok. Duyuruyu bile gazetenin birinci sayfasından vermiyorlar.” dedi.

“MESLEĞİM, GARİBANLIK İÇİNDE”

Serginin ismine de değinen Yalaz, “Serginin ismini ‘Bir Garip Bencileyin’ koyduk. Fakat ben bir garip değilim. Ben gariban olmadım ama benim mesleğim büyük bir garibanlık içerisinde perişan oluyor. Şimdi birtakım anneler geliyor, ‘çocuğum çizmeye çok meraklı ne tavsiye edersiniz?’ diye soruyorlar. Hemen o işi bırakmasını tavsiye ediyorum. Yapsalar bile nerede yayınlayacaklar? Yer kalmadı, piyasa kalmadı.” ifadelerini kullandı.

Suat Yalaz, Akşam Gazetesi’nde çizmeye başladığı çizgi roman karakteri Karaoğlan’ın 7 macerasını yapımcı, senaryo yazarı ve yönetmen olarak sinemaya da aktardı. Suat Yalaz’ın Karaoğlan’ı, PTT Genel Müdürlüğü tarafından 4 dizilik pul koleksiyonu olarak da basıldı. Suat Yalaz’ın ‘Yandım Ali’ karakteri de 2006 yılında başrolünü Kenan İmirzalıoğlu’nun oynadığı ‘Son Osmanlı/Yandım Ali’ filminde hayat buldu.

İlk sergisini 1999 yılında Beyoğlu’nda açan Yalaz’ın ikinci sergi açılışına sinema oyuncusu Süleyman Turan da katıldı.