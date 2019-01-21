Haftalık Bağımsız Gazete 22 Ocak 2019
Yaşam
Çocukların merkezi, 1. yaşını kutladı
Çocukların merkezi, 1. yaşını kutladı
Gündem
Faturalar vatandaşı çarpıyor!
Faturalar vatandaşı çarpıyor!
Ropörtaj
Sahnede 60, Kadıköy’de 35 yıl…
Sahnede 60, Kadıköy’de 35 yıl…
Yazı Dizisi
Uğur Mumcu: Sakıncasız'ın Sakıncası
Uğur Mumcu: Sakıncasız'ın Sakıncası

Çizgi romanın “enleri” bu sergide

Uluslararası çizgi romanlar için çizimler yapan Yıldıray Çınar “O Sırada...” isimli ilk kişisel sergisini Kadıköy’de açtı

Çizgi romanın “enleri” bu sergide
Erhan DEMİRTAŞ

DC Comics, Marvel, Image Comics gibi uluslararası çizgi roman yayınevleri için çizimler yapan  Yıldıray Çınar “O Sırada...” isimli ilk kişisel sergisini 19 Ocak Cumartesi günü Bant Mag Havuz  Bina’da açtı.  

90’lı yıllardan bu yana pek çok önemli projede yer alan Çapa Çizgiroman Grubu’nun da kurucuları arasında bulunan Yıldıray Çınar, “Noble Causes”, “Teen Titans”, “Legion of Super-Heroes”, “Batman/Superman”, “Super Girl”, “Superior Iron Man”, gibi ünlü yabancı çizgi roman serileri için çizimler üretmeye devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye’de Arkabahçe Yayınevi’inden çıkan Karabasan isimli bir mini çizgi-roman serisi de bulunan Çınar “O sırada...” ismini verdiği sergisinde özellikle son dönemlerde “Cable”, “Weapon X”, “Uncanny X-Men”, “Batman” gibi farklı seriler için ürettiği işlerin orijinal çizimlerine yer verdi.

“HEYECAN VERİCİ BİR DENEYİM”

Çınar’ın sergisine ilgi oldukça yoğundu. Fırsatını yakalayıp biz de Çınar ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. “Kendimi bildim bileli çiziyorum” diyen Çınar, “Çizgi roman her zaman bir şekilde hayatımda oldu. Çocukluğumda Canon ve Hulk’ı çok severdim. Aslında  çizgi roman çizeri olmaya 12-13 yaşlarında karar vermiştim. Uluslararası işler yapmaya Superior Iron Man dergisi ile başladım.Daha sonra 2014 yılında Marvel’e ilk çizimimi yaptım. Onun öncesinde DC Comics’de işler yapmıştım. Şu sıralar da farklı karakterleri çizmeye devam ediyorum.” dedi.

İlk kişisel sergisini Kadıköy’de açtığı için mutlu olduğunu ifade eden Çınar, “Bu genel olarak ilk kişisel sergim, gerçekten heyecan veren bir deneyimmiş. Sergide son 4-5 yıldır yayınlanan işlerimin orijinalleri yer alıyor.” diye konuştu.

Yıldıray Çınar’ın sergisi 22 Şubat’a kadar Bant Mag Havuz  Bina’da görülebilecek.

Etiketler; #çizgiroman #kadikoy #marvel #bantmag #yıldırayçınar
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
Nostaljide kalmasın istiyorlar
Nostaljide kalmasın istiyorlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.