Çizgi romanın “enleri” bu sergide

Uluslararası çizgi romanlar için çizimler yapan Yıldıray Çınar “O Sırada...” isimli ilk kişisel sergisini Kadıköy’de açtı

DC Comics, Marvel, Image Comics gibi uluslararası çizgi roman yayınevleri için çizimler yapan Yıldıray Çınar “O Sırada...” isimli ilk kişisel sergisini 19 Ocak Cumartesi günü Bant Mag Havuz Bina’da açtı.

90’lı yıllardan bu yana pek çok önemli projede yer alan Çapa Çizgiroman Grubu’nun da kurucuları arasında bulunan Yıldıray Çınar, “Noble Causes”, “Teen Titans”, “Legion of Super-Heroes”, “Batman/Superman”, “Super Girl”, “Superior Iron Man”, gibi ünlü yabancı çizgi roman serileri için çizimler üretmeye devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye’de Arkabahçe Yayınevi’inden çıkan Karabasan isimli bir mini çizgi-roman serisi de bulunan Çınar “O sırada...” ismini verdiği sergisinde özellikle son dönemlerde “Cable”, “Weapon X”, “Uncanny X-Men”, “Batman” gibi farklı seriler için ürettiği işlerin orijinal çizimlerine yer verdi.

“HEYECAN VERİCİ BİR DENEYİM”

Çınar’ın sergisine ilgi oldukça yoğundu. Fırsatını yakalayıp biz de Çınar ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. “Kendimi bildim bileli çiziyorum” diyen Çınar, “Çizgi roman her zaman bir şekilde hayatımda oldu. Çocukluğumda Canon ve Hulk’ı çok severdim. Aslında çizgi roman çizeri olmaya 12-13 yaşlarında karar vermiştim. Uluslararası işler yapmaya Superior Iron Man dergisi ile başladım.Daha sonra 2014 yılında Marvel’e ilk çizimimi yaptım. Onun öncesinde DC Comics’de işler yapmıştım. Şu sıralar da farklı karakterleri çizmeye devam ediyorum.” dedi.

İlk kişisel sergisini Kadıköy’de açtığı için mutlu olduğunu ifade eden Çınar, “Bu genel olarak ilk kişisel sergim, gerçekten heyecan veren bir deneyimmiş. Sergide son 4-5 yıldır yayınlanan işlerimin orijinalleri yer alıyor.” diye konuştu.

Yıldıray Çınar’ın sergisi 22 Şubat’a kadar Bant Mag Havuz Bina’da görülebilecek.