Cinsiyet eşliğine dair filmler TAK’ta

15. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali, bu yıl ilk kez “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” teması ile Tasarım Atölyesi Kadıköy’de sinemaseverlerle buluşuyor

Dünyanın en büyük üçüncü sivil toplum kuruluşu olarak bilinen JCI (Junior Chamber International-Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) İstanbul tarafından 14 yıldır BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında düzenlenen festival bu yıl özel temasıyla gerçekleşiyor. Finalist filmlerinin gösterimi 1-14 Ekim tarihleri arasında Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK)’ta ücretsiz olarak izlenebilir.

Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali 2021 yılında ‘sürdürülebilir kalkınma amaçları’na bağlı olarak temasının yansımalarını ve izlerini anlatan kısa filmleri ve yönetmenlerini ödüllendirecek. Dünya çapında bin 700'den fazla kısa filmin başvurduğu festivalde 16 farklı ülkeden finale kalan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temalı 20 film, izleyenlerin beğenisine sunulacak ve izleyiciler tarafından beğenilen filmler ve yönetmenler ayrıca seyirci özel ödüllerine aday gösterilecek.



17 Ekim’de Baba Sahne’de gerçekleşecek olan gala gecesinde ise dokuz farklı kategoride kısa filmler ödüle layık görülecek.