Haftalık Bağımsız Gazete 02 Ekim 2021
Yaşam
Kadıköy'ün esnaf kedileri
Kadıköy'ün esnaf kedileri
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Radi Fiş: Ben de Halimce Bedreddinem
Radi Fiş: Ben de Halimce Bedreddinem
Yazı Dizisi
Kadıköy'ün kronojisi
Kadıköy'ün kronojisi
Yazı Dizisi
Tarih Yazan Kadınlar-29
Tarih Yazan Kadınlar-29

Cinsiyet eşliğine dair filmler TAK’ta

15. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali, bu yıl ilk kez “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” teması ile Tasarım Atölyesi Kadıköy’de sinemaseverlerle buluşuyor

Cinsiyet eşliğine dair filmler TAK’ta
GazeteKadıköy

Dünyanın en büyük üçüncü sivil toplum kuruluşu olarak bilinen JCI (Junior Chamber International-Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) İstanbul tarafından 14 yıldır BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında düzenlenen festival bu yıl özel temasıyla gerçekleşiyor. Finalist filmlerinin gösterimi 1-14 Ekim tarihleri arasında Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK)’ta ücretsiz olarak izlenebilir.

Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali 2021 yılında ‘sürdürülebilir kalkınma amaçları’na bağlı olarak temasının yansımalarını ve izlerini anlatan kısa filmleri ve yönetmenlerini ödüllendirecek. Dünya çapında bin 700'den fazla kısa filmin başvurduğu festivalde 16 farklı ülkeden finale kalan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temalı 20 film, izleyenlerin beğenisine sunulacak ve izleyiciler tarafından beğenilen filmler ve yönetmenler ayrıca seyirci özel ödüllerine aday gösterilecek.

17 Ekim’de Baba Sahne’de gerçekleşecek olan gala gecesinde ise dokuz farklı kategoride kısa filmler ödüle layık görülecek.

Etiketler; #15. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.