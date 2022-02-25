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Chopin’ın doğum gününe özel albüm!

Piyanist Dengin Ceyhan, Chopin’ın doğum gününü özel lansman konseri ile kutlayacak

Chopin’ın doğum gününe özel albüm!
Gökçe UYGUN

Klasik müziğin ve romantik dönemin en önemli bestecilerinden F. Chopin’in 212. doğum yıldönümünde, ünlü piyanist Dengin Ceyhan, Nocturne’ler ve Ballade’larından oluşan bir repertuvar ile bu anlamlı günü kutluyor.

2020 yılında Chopin’in Nocturne’lerini yayınlayan Dengin Ceyhan bu sene mart ayında, piyano repertuvarının en zor eserlerinden biri olarak görülen Chopin Ballade albümünü yayınlıyor.

Albüm lansman konseri, 1 Mart Salı günü All Saints Moda Kilisesi’nde saat 20.30’da gerçekleşecek. Sınırlı sayıda katılımla gerçekleşecek konserin biletleri mobilet’ de satışa sunuluyor.

Etiketler; #dengin ceylan #kadikoy #konser #chopin #Piyanist Dengin Ceyhan
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