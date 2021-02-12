Çevrimiçi kültür sanat dergisi: SEKME

Her sayıda değişen editör ve temalar etrafında içerik üretecek olan bağımsız, çevrimiçi dergi Sekme’nin ilk sayısı ‘Arşiv-Temas’ temasıyla 7 Şubat'ta yayımlandı

‘Her Sayı Yeni Bir Sekme’ sloganını benimseyen Sekme, iki aylık periyotlarla yayımlanacak. Kültürden sanata, tasarımdan gündelik yaşama çok disiplinli çalışmalarla dijital dünyanın bütün olanaklarını (yazı, podcast, film, illüstrasyon, fotoğraf, animasyon, video-art, ses gibi) kullanarak farklı formatlarda üretilmiş içerikleri www.sekme.fugamundi.org üzerinden izler-dinler kitlesine sunuyor.

Sekme’nin genel çerçevesi olan temalar her sayının kendi editörü tarafindan belirleniyor. Derginin bir kısmı tema altında toplanan içerikler olurken; bir de her sayıda temadan bağımsız ‘Alt-Sekme’ alanı olacak.

Sekme’nin Genel Yayın Yönetmeni Yaren Eren Budak, derginin ortaya çıkış motivasyonunu şu kelimelerle dile getirdi; “...Bir basılı dergiyle tanışmanın, sayfaları arasında gezinmenin, kimi satırlarının altını çizmenin, yıllar sonra o satırlara yeniden dönüp kavuşmanın, bilgi tazelemenin; yeni sayısını çıktığı gün bayiden aldığımız o dergileri eksiksizce arşivlemenin hazzını tanıyoruz, seviyoruz da. Fakat bu yarı-romantik hazdan ödün vermek için ikna edici sebeplerimiz var. Sekme’de sözümüzü/sözünüzü bazen kaydedilmiş bir ses, bazen bir video-art gibi çeşitli multimedya medyumlar aracılığıyla, bazen tek bir fotoğrafla, çizimle aktarıyor olacağız. Biz bu bir nevi çok-dilliliği seviyoruz. Sekme, başta bu sebeplerle bir çevrimiçi kültür-sanat dergisi…”

İLK SAYININ TEMASI: ARŞİV-TEMAS

İlk sayının dosya editörü Yonca Güneş Yücel, temasını ‘Arşiv-Temas’ olarak belirlediği sayı ile ilgili şunları söylüyor: “...Arşiv-Temas adını verdiğimiz dosyada, arşiv ve koleksiyonlarla hem kuramsal hem de pratikte temas etmiş çalışmaların, deneyimlerin, merakların anlatısını sizlere taşıyarak arşivin dünü kadar bugünü de anlama, fark etme olanağını sağlayacak olmasını, başka türlü bir bilme, bildirme halini taşıyıp aşılamasını umut ettik.”

Yücel pandemi koşullarında bu motivasyonu nerden bulduklarını ise şu sözlerle açıklıyor: “... pandemiyle birlikte çok daha koyulaşan, içinden geçtiğimiz “olağanüstü” koşulların sınırlayan, kapatan, yalnızlaştıran ahvalinin içinde daha çok çalışmak zorunda bırakıldığımız, “durmadan üretken” olmaya itildiğimiz şimdi-de, uzak geçmişe kıyasla çok daha yakın zamana, az ötede, az öncelerde yaptıklarımıza duyduğumuz tahassür, ilk sayının motivasyonudur. O vakit..!”

Selçuk Artut, Ufuk Barış Mutlu, Merve Şen, Handan Demir, Karakutu Derneği, Hazal Hürman, Nurçin İleri, Murat Tülek, Özge Ertem, TouchedByFamily, Özge B. Calafato, Ali Ekrem Budak, Murat MRT Seçkin içerikleriyle Arşiv-Temas temasında yer alırken, Enzel Yılmaz, Sinepoli, Zeynep Oktar, Merve Kavas, By Bay R., Büşra Küçük ise içerikleri ile Alt-Sekme’de yer alıyorlar.

www.sekme.fugamundi.org

https://www.instagram.com/sekme.fugamundi

fugamundi nedir?

Sekme’yi çıkaran “fugamundi” oluşumu, odağına yayıncılığı alan ve aynı zamanda fiziksel formatta da üretimler yapan bir içerik çatısı.

“Akışta kaybolmama” motivasyonuyla, benzer yaklaşımların içerisinde çeşitlilik taşıyan ve paylaşımın da bir üretim olduğunu kabul eden bir topluluk. Bir araya gelmeye, sohbet ve diyaloğa, beraber fikirsel ve fiziksel üretim yapmaya, stüdyo-atölye kullanımına olanak sağlayan; her çeşit formatın yer alabileceği bir kapısı açık ortak bir alan. ​

www.fugamundi.org