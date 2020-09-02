Çevrimiçi “CAZ” zamanı

27. İstanbul Caz Festivali başladı. Pandemi önlemleri doğrultusunda kısıtlı seyirciyle düzenlenen festival konserleri 20 Eylül’den itibaren çevrimiçi platformda yayınlanacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali 2 Eylül’de başladı. COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen festival, 14 Eylül’e kadar devam edecek.

27. İstanbul Caz Festivali programı bu yıl hem açık hava mekânlarda hem de dijital platformda hayata geçiyor. Konserler, alınan pandemi önlemleri doğrultusunda kısıtlı seyirciyle düzenleniyor. Konserlerin çevrimiçi gösterimleri biletli olarak 20 Eylül’den itibaren festivalin dijital platformu olan online.iksv.org/caz adresinden yayınlanacak. Dijital platformunda yayımlanacak konserlerin biletleri biletix.com adresi üzerinden 20 TL fiyatla satışa sunuldu. İzleyiciler ayrıca çevrimiçi izlenebilecek konserlerin tamamını 125 TL fiyatla kombine olarak da satın alabiliyor.

20 Eylül’de yayına açılan konserlere 30 gün boyunca Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden erişilebilecek. İzleyiciler bilet satın aldıkları konserleri, izlemeye başladıktan sonra 7 gün boyunca görüntüleyebilecek.

27. İstanbul Caz Festivali’nin açık hava mekânlarda gerçekleşecek konserlerinin biletleri de biletix.com adresi üzerinden satın alınabiliyor. Tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli biletler de satışta.

Çevrimiçi ve açık hava mekânlardaki konserlerin bilet satışlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiyi caz.iksv.org sayfasından inceleyebilirsiniz.

FESTİVAL PROGRAMI

7 Eylül Pazartesi 20.00, Feriye

BaBa ZuLa // Make Mama Proud

Müzik hayatlarında 20 yılı geride bırakan grup, son albümleri Derin Derin’den ve eski sevilen parçalardan oluşan repertuvarıyla festival sahnesine renk katacak. Festival katılımcılarının dikkatine: Grup uzun zamandır konser vermedi, enerjisi ve heyecanı çok yüksek olacak. Sosyal mesafe kurallarının dikkate alındığı konserde bu seferlik halay olmayacak ancak kendi alanınızda dans edebilirsiniz! Gecede yer alacak diğer ekip ise sahnelerini “kazma, kürek ve yıkım” olarak anlatan Make Mama Proud.

8 Eylül Salı, 18.30, Feriye

Ayyuka // Pitohui // Yasak Helva

Doğaçlama müzik yapma hevesiyle tohumları Samsun’da atılan ve Eskişehir’de filizlenen topluluk, 70’ler saykedelik müziği ve Anadolu rock müziği temeline alarak surf rock, funk, punk ve arabesk türlerini bir araya getiriyor. Ayyuka, ilk albümlerinden bu yana form değiştirmeye devam ediyor. Ortaköy’deki Feriye’nin denize nazır sahnesini Ayyuka’ya devredecek isimler arasında ise yaptıkları müziği elektrik folk olarak adlandıran, birçok uluslararası festivalde adını duyuran Yasak Helva ve çok katmanlı müzik evrenini elektronik dokunuşlarla genişleten Pitohui var.

9 Eylül Çarşamba, 18.30, Feriye

Islandman // Tuğçe Şenoğul // Guguou

2017’de Güneş Terkol’un São Paulo Bienali’ne davet edilmesiyle müzik hayatına başlayan Guguou, popüler sesleri elektronik tonlarla zenginleştiriyor. Müzikal kariyerine karanlık synth’lerin başrolde olduğu Seni Görmem İmkânsız ve Kahinar gruplarıyla başlayan Tuğçe Şenoğul, gecenin bir diğer konuğu. Yer aldığı gruplardan miras kalan karanlık melodileri özgün şarkı sözleri ve güçlü vokaliyle birleştiren müzisyen, kariyerine solo devam ediyor; geceye son albümü Gölgelerine’den şarkıları da getiriyor. Gecenin kapanışını müzisyen ve prodüktör Tolga Böyük’ün bağımsız müzik projesi Islandman yapıyor. Dans müziği konusunda yeteneklerini kanıtlayan ve ilk teklileri Ağıt’la dünyaya açılan topluluk, şamanik tınıları elektronik müzikle buluşturuyor.

10 Eylül Perşembe, 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni // Andalusia Trio

İsmiyle müsemma Kardeş Türküler, tüm zenginliklerden beslenen müziği ve kendi tanımıyla “çokkültürlü bir coğrafyada kardeşlik içinde bir arada yaşama umudu”yla festivale geliyor. Gruba orijinal müzikal projelerin mimarı Tuluğ Tırpan, Arnavut besteci ve şarkıcı Elina Duni cazı yerel motifleriyle bezedikleri müzikleriyle eşlik ediyor. Geceyi Andalusia Trio’nun oryantal ezgileri başlatıyor.

12 Eylül Cumartesi, 20.00, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

Bilal Karaman’s MANOUCHE A LA TURCA feat. Muhammed Yıldırır & Ramazan Sesler // Büşra Kayıkçı

Bu renkli konserde sahnede kuşağının en iyi gitarist ve bestecilerinden Bilal Karaman’ın öncülüğündeki MANOUCHE A LA TURCA var. Topluluk, Fransız Gypsy cazını tanıdık melodilerle harmanlıyor ve çok beğeniliyor. Karaman’a sahnede Guiness rekorlarına dünyanın en hızlı kemancısı olarak adını yazdıran Muhammed Yıldırır, babası gibi klarnet üstadı Ramazan Sesler, birçok türde özgün işlere imza atan Özgün Bora ile akustik ve kontrbas yetenekleriyle festivallerin gözdesi Baran Say eşlik ediyor. Konserin açılışını ise Genç Caz finalistlerinden neoklasik besteci ve piyanist Büşra Kayıkçı yapıyor.

14 Eylül Pazartesi, 20.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı

Jülide Özçelik // Bilge Günaydın Quintet “Daydream”

Jülide Özçelik, “insanların huzur bulacağı, sakinleşeceği bir yer” olarak anlattığı Nefes albümüyle sahnede türküleri kendi yorumuyla seslendirecek Özçelik’e yerli caz müzik sahnesinin sevilen isimleri Cem Tuncer, Ediz Hafızoğlu, Volkan Hürsever, Ercüment Orkut enstrümanlarıyla eşlik edecek. Gecenin bir diğer konuğuysa kendi beste ve aranjmanlarıyla müzikseverlere renkli yolculuklar sunan piyanist Bilge Günaydın.