Haftalık Bağımsız Gazete 27 Eylül 2019
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Cennet’te alternatif festival

Kadıköylü kitapseverlerin aşina olduğu yayıncı Şenol Erdoğan, alternatif bir festival düzenliyor; “Birinci Bağımsız Yayımlar Festivali (Undergroun Poetix Fest)”

Cennet’te alternatif festival
GazeteKadıköy

Festival, 29 Eylül Pazar günü 10.00 ile 20.00 arasında Burgazada’daki Cennet Bahçesi’nde ücretsiz olarak yapılacak. Erdoğan, “Bu bir ‘oo fuar varmış koşun yayımcılar’ toplaşması değildir. Bağımsız yayımevleri, bireysel üreticiler, small press dediğimiz “küçük yayımcılar”, fanzin, artzine, booklet, chapbook, photobook, artbook vd. üreticisi gibi bağımsız tüm baskıcılara seslenmek istedik. Ziyaretçilerimizden giriş ücreti alınmayacağı gibi katılımcı markalardan da kira vs stand falan filan bedeli alınmayacak!” diyor.

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