Cemal Süreya şiirleriyle anıldı

Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 29.’uncu yılında Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikle anıldı

Fotoğraf: Gürbüz ENGİN

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile yapılan anma etkinliği 9 Ocak Çarşamba akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Cemal Süreya Derneği Başkanı Seyyit Nezir’in açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Mehmet Aydın, Beyazıt Kahraman, Selahattin Bağdatlı, Gülsen Tuncer, Hüseyin Köroğlu şairin şiirlerini okudu, tanıklıklarını anlattı. Etkinliğe Süreya’nın uzun yıllar Kadıköy’de birlikte yaşadığı eşi Zuhal Tekkanat da katıldı.

“BİZLER ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Şiir… Yoğunlaştırılmış kelimelerle beraber insanı anlatması, duyguları, düşünceleri, geleceği, insanın kimliğini ortaya dökmesi… Yani bizi anlatması... Ve şiirle şairi bir arada tanımak… Bu mutluluğa Cemal Süreya’yı tanıyarak eriştim. 80’lerde üniversitedeyken şairlerin ve yazarların gittiği bir kahvede tanıdım onu. Onu tanımanın onurunu yaşıyorum.” dedi.

Kadıköy’ün şiirin, edebiyatın müziğin, sanatın tüm dallarının zengin olduğu bir ilçe olduğunu dile getiren Nuhoğlu, “Biz geldiğimiz günden bugüne özellikle şiirle ilişkili insanların daha çok tanışması, daha yakın olmasıyla ilişkili okullarda çocuklara 10 binin üzerinde şiir kitabı hediye ettik. Şiirin insanları mutlu, huzurlu ve kimlikli yaptığını düşünüyorum. Şiir, müzik, sanat, hikâye, roman yani edebiyatla büyüyen bir neslin çağdaş ve modern Türkiye’yi yaratacağını biliyorum. Bizler asla vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizdeki tüm bu geçmişe bağlı zenginliklerden, kimlikten vazgeçmeyeceğiz. Ve inatlı bir şekilde demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, Mustafa Kemal Atatürk’ün yarattığı bu güzel ülkeyi, Cemal Süreya’yı savunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“BU DÜNYAYA SÜRGÜN OLARAK GELDİ…”

Cemal Süreya Derneği Başkanı, şair Seyyit Nezir de yaptığı konuşmada, “Cemal Süreya bu dünyaya sürgün olarak geldi. Daha çocukluk yaşlarında derin acılarla yüzleşmek zorunda kaldı. O derin acılarına rağmen umudunu hiçbir zaman yitirmedi ve bu kavgayı her zaman gerçek bir özgürlük kavgası olarak yaşadı. Yaşadığı anılar ve acılar romanlara sığmazdı. Ama o bunu şiirle ifade etmeye çalıştı. Bunu da yepyeni bir tarzla yaptı.” şeklinde konuştu. Nezir, Cemal Süreya şiirine de değinerek, “Şiirimizin yerelden evrensele atılımının en önemli ve özgürlükçü atılımını gerçekleştirdi. Türk şiirinin moderne doğru atılımını yaparken de Baki, Fuzuli, Nefi ve Nedim’in izlerini hiç kaybetmedi.” dedi.

“SIKIŞTIĞIMDA İÇİMDEN CEMAL SÜREYA OKURUM”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri, İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, yaptığı konuşmada “Cemal Süreya ‘her ölüm erken ölümdür’ sözlerinin de geçtiği şiirini yazdıktan sayılı günler sonra ben Şişli Osmanağa Camii’nde bir cenaze törenindeydim. Onunla hep uzun ve güzel yıllar geçirmeyi hayal etmiştim. Kendisi bana ‘ben dünyanın en büyük şairiyim’ demişti. Kimseye saygısızlık olmasın ama ben gerçekten buna inanıyorum. Onun şiire yüklediği anlam ve kullandığı imgeler benim için çok değerli. Bugün hala kendimi kötü hissettiğimde veya sıkıştığımda içimden bir Cemal Süreya şiiri okurum.” dedi. Hamzaçebi konuşmasının ardından Cemal Süreya’nın “Ülke” şiirini okudu.

SÜREYA’YI ŞİİRLERİYLE ANDILAR

Anma etkinliğine birçok Cemal Süreya dostu şiir ve konuşmalarıyla katkı sağladı. Eğitimci Beyazıt Kahraman, Süreya’nın düz yazılarını anlatırken akademisyen Selahattin Bağdatlı İkinci Yeni anlayışını ele aldı. Eğitimci şair Mehmet Aydın etkinlikte “Göçebe” şiirini okurken, tiyatro ve sinema oyuncusu Hüseyin Köroğlu “Sevgilim, Bir Günün…” ve “Üvercinka” şiirini okudu. Etkinlikte “Ortadoğu” şiirini seslendiren oyuncu Gülsen Tuncer yaptığı konuşmada, “Eğer bir ülkede bir belediye başkanı, bir milletvekili çıkıp da bir edebiyatçının gününde konuşma yapıyor, şiir okuyorsa o ülkede hala umut var demektir. Yeni yıl iyi ve güzel insanlara iyilik getirsin, kötülerin canı cehenneme.” diye konuştu.

EVİNİN ÖNÜNDE ANDILAR

Cemal Süreya ölümünün yirmi dokuzuncu yılında, adının yaşatıldığı sokakta, Galeri Mod’da yeni bir etkinlikle anıldı. Cemal Süreya, geçtiğimiz yıl düzenlenen “Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor” başlıklı sergiden sonra bu yıl da, “Cemal Süreya’yı Sevmek” başlıklı ve yeni bir sanatçı topluluğuyla gerçekleşen sergiyle anılıyor. Cemal Süreya’nın Kadıköy’de yaşamış olduğu evin bitişiğinde bulunan Galeri Mod’da, şaire ithafen yapılan çalışmalardan oluşan serginin yanı sıra, sanatçılar 9 Ocak Çarşamba akşamı Cemal Süreya’nın Kadıköy’de bir dönem yaşadığı evi önünde biraraya geldi. Etkinlikte Babazula’nın kurucusu Murat Ertel, Esma Ertel ve tiyatro sanatçısı Orhan Alkaya, Cemal Süreya’nın şiirlerinden oluşan bir performans gerçekleştirdi.

Cemal Süreya’yı anma etkinliğine katılan sanatçılar kendi anlatım dilleri ile üretmiş oldukları çalışmalarda şairin kimliğine, kişiliğine ve sanatçılığına vurguda bulunurken, geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz fotoğrafın efsane ismi Ara Güler’in çekmiş olduğu Cemal Süreya portresine, heykel, seramik, resim, video ile kavramsal işler eşlik etti.

Ayrıca, etkinlik açılışını izleyen ilk hafta sonu 12 Ocak Cumartesi günü, şair ve psikiyatrist Yusuf Alper, Galeri Mod’da “Psikodinamik açıdan Cemal Süreya ve Şiiri” üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek ve aynı adlı kitabını imzalayacak.