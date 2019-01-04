Cemal Süreya Kadıköy’de anılacak

Cemal Süreya, aramızdan ayrılışının 29.’uncu yılında Kadıköy’de düzenlenecek etkinlikle anılacak

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile yapılan anma 9 Ocak Çarşamba akşamı Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Saat 20.00’de başlayacak anma etkinliğinde Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Cemal Süreya Derneği Başkanı Seyyit Nezir açılış konuşmasını yapacak. Etkinlikte Mehmet Aydın, Beyazıt Kahraman, Yaşar Gündem, Selahattin Bağdatlı, Gülsen Tuncer, Şenay Saçbüker, Zühal Tekkanat ve Hüseyin Köroğlu şairin şiirlerini okuyacak, tanıklıklarını anlatacak.

ŞİİRLERİ KALDIRIMLARDA

Kadıköy’de yaşayan sanatçıların yaşadıkları sokakların bilinirliğini artırmak, sokaklara kendi hikâyeleri ve yaşayanları ile kimlik kazandırmak amacıyla hayata geçirilen projede Cemal Süreya’nın yaşadığı evin önündeki kaldırıma şiirleri yazıldı. Şairin beş ayrı şiirinden dizelerin yer aldığı uygulama hem sokak sakinlerini hem de şairin hayranlarını mutlu ediyor.