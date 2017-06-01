Cansever Mendirek’te anıldı

Kadıköylü şair ve sanatçılar her yıl olduğu gibi bu yıl da Umutsuzlar Parkı adını verdikleri, Kadıköy mendirekteki kayalıklarda buluşup Edip Cansever'i şiir okuyarak andılar

Kadıköylü şair ve sanatçılar her yıl olduğu gibi bu yıl da Umutsuzlar Parkı adını verdikleri, Kadıköy mendirekteki kayalıklarda buluşup Edip Cansever'i şiir okuyarak andılar. Enver Topaloğlu, Kadir Aydemir, Gökçenur Ç., Şeref Bilsel, Mahir Karayazı, Mesut Aşkın, Betül Dünder, Bahtiyar Kaymak, Adil Salih Nilay Özer, Mehmet Zaman Saçlıoğlu gibi isimlerin katıldığı etkinlik her yıl aynı yerde tekrarlanıyor ve katılım herkese açık.

Kadıköylü şair Doğan Ergül de 10. ölüm yıldönümünde yine aynı yerde anılacak. 2 Haziran Cuma günü saat 17.00’de yapılacak buluşmada, anılacak ve şairin o gün matbaadan çıkacak olan toplu şiirler kitabı Güzü İnciten Yara okunacak.