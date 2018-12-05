Canlı müzik eşliğinde “sessiz sinema”

İstanbul Sessiz Sinema Günleri’nin 9 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kadıköy Sineması programında çok özel filmler çok özel müzisyenlerle sunulacak

İstanbul Sessiz Sinema Günleri 5 Aralık’ta başladı. Bu yıl beşincisi düzenlenen Sessiz Sinema Günleri 5-9 Aralık tarihleri arasında çeşitli mekânlarda gerçekleştiriliyor. 9 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kadıköy Sineması ayağında ise pek çok film, seçki ve sürpriz konuklar sizleri bekliyor. Dünyaca ünlü piyanist Stephen Horne, ülkemizi uluslararası alanda temsil eden önemli piyanistlerden Ayşe Tütüncü, swing cazın önemli temsilcilerinden Uninvited Jazz Band ve Özel Evrim Okulları Orkestrası, filmlere eşlik edecekleri canlı film müzikleriyle Kadıköy Sineması’nda olacak.

İstanbul Sessiz Sinema Günleri’nin 9 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kadıköy Sineması ayağının detaylı programı şu şekilde;

Büyük Salon:

11:00 (Çocuk Programı) Charley Bowers Seçkisi – Canlı Müzik: Özel Evrim Okulları Orkestrası

13:00 Buster Keaton – Charlie Chaplin – Canlı Müzik: Uninvited Jazz Band

16:00 Borsa Kraliçesi – Canlı Müzik: Ayşe Tütüncü

20:00 İmparatorluk Kalıntısı – Canlı Müzik: Stephen Horne

Küçük Salon:

11:00 Ella Maillart

13:00 Hamlet

16:00 Bırakın Çocuk Oynasın

Bilet fiyatları: 15-20 TL İletişim: http://www.sessizsinemagunleri.com/