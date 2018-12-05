Canlı müzik eşliğinde “sessiz sinema”

İstanbul Sessiz Sinema Günleri 5 Aralık’ta başladı. Bu yıl beşincisi düzenlenen Sessiz Sinema Günleri 5-9 Aralık tarihleri arasında çeşitli mekânlarda gerçekleştiriliyor. 9 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kadıköy Sineması ayağında ise pek çok film, seçki ve sürpriz konuklar sizleri bekliyor. Dünyaca ünlü piyanist Stephen Horne, ülkemizi uluslararası alanda temsil eden önemli piyanistlerden Ayşe Tütüncü, swing cazın önemli temsilcilerinden Uninvited Jazz Band ve Özel Evrim Okulları Orkestrası, filmlere eşlik edecekleri canlı film müzikleriyle Kadıköy Sineması’nda olacak.
İstanbul Sessiz Sinema Günleri’nin 9 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan Kadıköy Sineması ayağının detaylı programı şu şekilde;
Büyük Salon:
11:00 (Çocuk Programı) Charley Bowers Seçkisi – Canlı Müzik: Özel Evrim Okulları Orkestrası
13:00 Buster Keaton – Charlie Chaplin – Canlı Müzik: Uninvited Jazz Band
16:00 Borsa Kraliçesi – Canlı Müzik: Ayşe Tütüncü
20:00 İmparatorluk Kalıntısı – Canlı Müzik: Stephen Horne
Küçük Salon:
11:00 Ella Maillart
13:00 Hamlet
16:00 Bırakın Çocuk Oynasın
Bilet fiyatları: 15-20 TL İletişim: http://www.sessizsinemagunleri.com/