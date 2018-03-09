Haftalık Bağımsız Gazete 09 Mart 2018
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Cam tavanı delen kadınlar...

Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Prof. Dr. Nazan Erkmen’in “Kadın ve Göç Çocukları” Sergisi 10 Mart Cumartesi 14.00’te Doğuş Üniversitesi’nde açılıyor

Cam tavanı delen kadınlar...
GazeteKadıköy

Sergi Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformu’nun 2018 Dünya Kadınlar Günü etkinliği olarak; Platformun kurucularından Prof. Dr. Nazan Erkmen’e ithafla, Doğuş Üniversitesi Acıbadem Kampüsü Fuaye Alanında açılacak. Sergi 25 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.

Prof. Dr. Nazan Erkmen “Kadın ve Göç Çocukları” Sergisi ile başlayacak etkinlik saat 16.00’da B5 Tiyatro Salonunda yapılacak. Etkinlik Doğuş Üniversitesi Rektörü Abdullah Dinçkol’un açılış konuşmasıyla başlayacak, çeşitli konuşmalarla devam edecek.

“Mülteci Hareketlerinin, Mülteci Kültürünün  Katıldıkları Sosyolojilere Etkileri" ana başlığı altında yapılacak konuşmalardan sonra yapılacak törenle 8 sembol kadına ödülleri verilecek. Prof. Dr. Çiğdem Çini (Uluslararası Tekstil ve Kostüm Uzmanı), Prof. Dr. Funda Şerifoğlu Sivrikaya (Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü), Prof. Dr. Günsel Şurdum Avcı (Ameliyatsız Bypass Hocası), Prof. Dr. Hülya Tezcan (Topkapı Sarayı Emekli Tekstil Uzmanı), Melek El Nimer (Sosyal Girişimci), Sabiha Tansuğ (Etnoğraf Müzeci), Şadiye Ulusoy (Tarihi Giysi Kolleksiyoneri ve Müzeci), Prof. Dr. Şerife Atlıhan (Geleneksel Dokuma Araştırmacısı) ödüllerini alacak.

Ayrıca Gülten Dayıoğlu’na Prof. Dr. Nazan Erkmen Özel Ödülü, Alaaddin Ceylan’a Cam Tavanı Delen Kadınlar Özel Ödülü verilecek. Ödül Töreninden sonra müzik dinletisi ile program sona erecek.

Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformu’nun Kurucusu Asuman Karaşabanoğlu’nun organize ettiği 2018 Dünya Kadınlar Günü etkinliği Kadıköy Belediyesi’nin işbirliği ve Doğuş Üniversitesi ev sahipliği ile yapılıyor.

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