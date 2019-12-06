Haftalık Bağımsız Gazete 06 Aralık 2019
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Çalarken güldüren Paganini İstanbul’da

İzleyicilere eğlenceli ve dinamizmi hiç düşmeyen, çağdaş bir klasik müzik dinletisi sunan Paganini İstanbul'a geliyor

Çalarken güldüren Paganini İstanbul’da
GazeteKadıköy

Klasik müzik tarihinin en önemli keman virtüözlerinden Paganini’nin yaratıcı eserlerinden ilham alan ve izleyicilere eğlenceli ve dinamizmi hiç düşmeyen, çağdaş bir klasik müzik dinletisi sunan Paganini, 9 Aralık akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnelenecek.

﻿Efsanevi keman virtüözü ve besteci Paganini’nin dehası, gösterinin sadece adına değil, tüm akışına da yansıyacak. Thomas Potiron, Fernando Clemente, Gueorgui Fournadjiev ve Isaac M. Pulet’den oluşan virtüöz dörtlü, Paganini’nin sofistike kompozisyonlarını, cüretkar kişiliğini ve tartışılmaz yeteneğini sahneye taşıyacak.

﻿Sanatçılar gösteri boyunca Paganini’nin bestelerinin yanı sıra Mozart, Pachelbel, Chopin, Boccherini, Falla ve Sarasate’nin eserleri ile rock ve folk melodilerin de yer aldığı renkli bir repertuvar seslendirecek.

﻿Çello ve kemanların bir anda gitara, mandoline ve vurmalı çalgılara dönüşeceği sürprizlerle dolu Paganini, mizahla müziği buluştururken izleyenleri de gösterinin bir parçası haline getirecek.

﻿Dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirdikleri temsillerde 7’den 77’ye herkesin beğenisini toplayan Paganini, farklı müzikal tatları bir araya getirirken dinleyicilere de duygu potpurisi yaşatacak.

Etiketler; #Paganini
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