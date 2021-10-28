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“Büyük Cumhuriyet Sergisi” Bahariye Sanat’ta

Bahariye Sanat Galerisi’nin “Büyük Cumhuriyet Sergisi” bu yıl 28 Ekim-9 Kasım arasında düzenlenecek

“Büyük Cumhuriyet Sergisi” Bahariye Sanat’ta
GazeteKadıköy

Bahariye Sanat Galerisi’nin 15 yıldır her Cumhuriyet Bayramı’nda sanatseverlerle buluşturduğu “Büyük Cumhuriyet Sergisi” bu yıl 28 Ekim-9 Kasım arasında düzenlenecek.

Bu yılki Büyük Cumhuriyet Sergisi’nde, resim, heykel, seramik, özgün baskı, kara kalem, cam altı, çini ve keçe sanatının usta sanatçılarının özgün çalışmalarından bir seçki izleyenleriyle buluşuyor.

Sergide, Alev Dumlupınar, Aysel Tüfekçioğlu, Ayşen Dinç, Ayşegül Yılmaz, Bahattin Odabaşı, Benan Çokokumuş, Betül Ayabakan Belgen, Bilge Akon, Devrim Erbil, Dincer Özçelik, Ecevit Üresin, Emine Sönmez, Emine Yedikuvvet, Gülay Bülbül, Gülseren Dalbudak, İsmail Hakkı Demirtaş, Linda Kumdagezer, Meltem Akhan, Meral Oğuzülgen , M.Enis Şensever , Neslihan Kuyumcu, Neslihan Üstünler, Nurcan Perdahc, Perihan Ata, Seçil Sever Demir, Sevcan Akesi, Şadan Bezeyiş, Şenay Atagün, Ümit Gezgin ve Ümit Bayındır Gezgin’in eserleri yer alıyor.

Sergi eş zamanlı olarak www.bahariyesanat.com adresinden de izlenebiliyor.

Etiketler; #Cumhuriyet Sergisi #resim sergisi
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