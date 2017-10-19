Haftalık Bağımsız Gazete 20 Ekim 2017
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“BURADAN” vagonlara sanat

Durum Sanat Grubu, Haydarpaşa Garı’nda “BURADAN” sergisini açtı

“BURADAN” vagonlara sanat
Orhan Müftüoğlu

Ekim 2016’da bir araya gelen Durum Sanat Grubu, ilk sergilerini Yeldeğirmeni’nde Atölye Sergisi, ikinci etkinliklerini Küçükyoncalı’da Sanat-Kamp olarak gerçekleştirmişti. Yeni sergilerini ise davetli sanatçılarla birlikte 16-21 Ekim tarihleri arasında Haydarpaşa Garı’nda gerçekleştirdi.

“BURADAN” sergisi, hem “burada” hem de “buradan” olmak durumunu içererek durağan, hareketli, yakın, uzak, çözülme, tamamlanma, aidiyet ve kopuş gibi kavramları irdelemeye olanak sunuyor. Yol, yolculuk kavramları ve Haydarpaşa Garı’nın belleğinden etkilenerek üretim yapan sanatçılar eserlerini beş gün boyunca açık kalacak “BURADAN” sergisiyle sunuyor. Sergide 18 farklı sanatçının eserleri bulunuyor.

Etiketler; #sergi #haydarpaşa #vagon
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