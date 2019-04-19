Bülent Beyin Hikâyesi

Tiyatro Bal Porsuğu, Uğraş Güneş’in yazıp Murat Eken’in yönettiği “Bülent Beyin Hikayesi” gösterisini sahneliyor. Gösterinin baş kahramanı ise oyuncu Bülent Emrah Parlak

Beyninizi nasıl bilirdiniz? Karışık? Buruşuk? Mucizevi? Yetersiz?… Beyniniz sizi yönetirken içerde neler oluyor dersiniz? Üzüldüğünüzde, sevindiğinizde, kızdığınızda, âşık olduğunuzda, depresyona girdiğinizde; beyniniz ne gibi mücadeleler veriyor? Beyin organlarla nasıl bir iletişim kuruyor? İnsan beyni de insan olsaydı ne olurdu?… Bütün bu soruların cevabını, Bülent Bey’in kadrolu Beyin’i veriyor. Bülent Bey hayatına devam ederken, Bülent Bey’i yöneten Beyin dile geliyor, insanın kaderi baştan yazılıyor.

21 Nisan Pazar günü 20.00’de Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahnelecek gösterinin bilet fiyatı 60 TL.