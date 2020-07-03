“Bu süreçte devletten hiç yardım almadık”

Sinemalar, 1 Temmuz’da yeniden salonlarını izleyiciye açtı. Kadıköy Sineması’ndan Funda Karadağ, salgın sürecinde devletten hiç yardım almadıklarını belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve gösteri merkezlerinin 1 Temmuz’dan itibaren açılacağını duyurmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu işletmelerde alınması gereken tedbirleri açıkladı. Genelgeye göre, diğer işletmelerde geçerli olan salgın tedbirleri bu tesisler için de geçerli olacak. Bunlara ek olarak sinema, tiyatro salonları en fazla yüzde 60 kapasiteyle çalışacak.

TEDBİRLER NELER?

Tedbirler içerisinde, salonlardaki klimaların dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılması, koltuklar arasında birer koltuk boşluk bırakılması, salonlar ile fuaye alanları, yeme içme üniteleri, satış üniteleri gibi genel kullanım alanları ile geri hizmet üniteleri ve sıra bekleme olasılığı olan her yer sosyal mesafeye uygun hale getirilecek.

Salon girişlerinde ve kolayca görülebilecek yerlerde uyulması gereken kurallar asılacak, ateş ölçümü yapılacak ve dezenfektan jel bulundurulacak. Düzenlenecek etkinliklerde bilet işlemleri mümkün olduğunca çevrimiçi gerçekleştirilecek, temassız ödeme alınması tercih edilecek.

“DEVLETTEN YARDIM ALMADIK”

Sinemalar bu şartlar altında açılmaya hazırlanırken Kadıköy Sineması’ndan Funda Kocadağ ile hem salgın sürecinde neler yaşadıklarını hem de açılmayla birlikte neler yapacaklarını konuştuk. Kocadağ, Kadıköy Sineması’nın yıllardır orjinalliğini bozmayan, İtalya’dan tasarım ödülü almış bir sinema olduğunu vurguladı ve “17 Mart’ta tüm tiyatro ve sinema salonları kapandığından beri Türkiye’deki tüm salonlar gibi biz de sıkıntılı bir sürece girdik. Devletten herhangi bir yardım almadık, kendimiz bir ‘koltuk destek kampanyası’ yaptık. Koltuklara isim verdik. Bağışçılardan kimisi ölmüş bir aile bireyine, arkadaşına kimisi doğmamış çocuğuna koltuk ismi aldı. Koltukların arkasında yazacak bu isimler uzun yıllar salonlarda yaşayacak, sahipleri için de hoş bir anı.” dedi.

“Başka Sinema’nın Blu TV ile yaptığı anlaşma sonucu bizlere de aktarılan çok küçük bir miktar destek oldu” diyen Kocadağ, bunun dışında sinemanın kendi olanaklarıyla ayakta kalmaya çalıştığını belirtti.

Kocadağ, “Açılmaya dair bir genelge geldi ama henüz açılış şartlarıyla ilgili kesinleşmiş genelge yok, onu bekliyoruz” dedi ve ekledi: “Kadıköy Sineması olarak çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Bizim salonumuzun üstü teras, bina değil. Böyle olunca havalandırmamız terasın üstünde ve havalandırma temiz hava alır. Bunun dışında zaten pandemi öncesi, kapanmadan önce salonun kapasitesini 3’te 1’e düşürmüştük. Çok büyük bir salonumuz var, yüksek tavanlı, hacim olarak da çok geniş. Girişte ateş ölçme, dezenfekte işlemleri, salonun her gün temizliği gibi önlemler alıyorduk. Yine alınabilecek önlemler bunlar diye düşünüyorum ama açılış şartları genelgesini bekliyoruz hala.”

SİNEMA SALONLARININ SİTEMİ

Kocadağ, sinema salonlarının yöneticilerinin sitemini de dile getirdi: “Normalleşme sürecinde uçaklardan, otobüslerden, lokantalardan gelen görüntüler oluyor. Maskeli ya da maskesiz yakın oturma görüyoruz birçok yerde. Sinema salon sahiplerinin de ‘Buralarda virüs bulaşmıyor da sinema, tiyatro salonlarında mı bulaşıyor?’ diye haklı bir sitemleri var.”

“Kadıköy Sineması olarak film gösterimleri dışında eğitimlerimiz ve diğer programlarımız oluyordu” diyen Kocadağ, “Açılıştan sonra da bunları yapmaya devam edeceğiz. Sosyal medya kanallarından bunları duyuracağız zaten. Yeni normalleşme sürecinde herkes üzerine düşeni tam anlamıyla yaparsa süreç daha sağlıklı ilerler. Bunun için hem açılan kurumların, yerlerin yöneticileri hem de oraya gelenler sorumluluklarının ve hastalığın bilincinde olmalılar. Kadıköy Sineması butik bir sinema ve bir aile işletmesi. Aile olarak da sürekli oradayız. Kendimiz için ne kadar özenli ve dikkatliysek seyircilerimizin de böyle bir ortamda film izlemesini sağlıyoruz. Bizim de beklentimiz, sinema açıldıktan sonra seyircilerimizin tedbirlere uymaları yönünde.” diye konuştu.

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Çalışanlardan mobbing iddiası, sinemadan açıklama

Kadıköy Sineması, bu hafta eski çalışanlarının yayınladığı bir açıklamayla da gündeme geldi. Çalışanlar, sinemada çalıştıkları süre içerisinde mobbing ve baskıya uğradıklarını söylerken, şubat ayında bu sebeple işten ayrılmak zorunda kaldıklarını ve hiçbir haklarının verilmediğini açıkladı.

Haklı fesih haklarını kullandıkları halde ayrılmalarının istifa olarak gösterilmesi nedeniyle işsizlik maaşı da alamadıklarını belirten çalışanlar, her gün 15 saat boyunca çalışmalarına rağmen tam zamanlı çalışmaya dahil edilmediklerini, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini söyledi.

Sinema işletmecisi Funda Kocadağ ise iddiaları yalanladı ve iki gişe memuru haricinde herkesin tam zamanlı olarak çalıştırıldığını, fazla mesailerin yatırıldığını, personellerin 15 saat çalışmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Çalışanların ihbar süresini beklemeden ayrıldığını söyleyen Kocadağ, sinemadaki bazı kameraların sesli kamera olarak değiştirildiğini söyledi ancak bu yolla mobbing yapıldığı iddialarını reddetti.