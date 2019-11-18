Bu resimler, yazarlarla dayanışmak için!

Sanata ve sanatçıya ilginin giderek azaldığı son zamanlarda yazarlara destek olmak amacıyla Barış Manço Kültür Merkezi’nde “Sanat Hayat” isimli bir resim sergisi düzenlendi

Görkem DURUSOY

Türkiye Yazarlar Sendikası üyelerinin ortak çabalarıyla yazarlara destek olmak, geleceğe ışık tutan eserlerin oluşturulmasında ekonomik engelleri ortadan kaldırmak amacıyla Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde bir resim sergisi açıldı. 16 Kasım Cumartesi günü açılışı yapılan ve yazarlar ile ressamları biraraya getiren sergide satılan eserlerden elde edilecek gelirin tamamı Türkiye Yazarlar Sendikası’na bağışlanacak.

“DAYANIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Mustafa Köz, yaptığı açıklamada bu dayanışmayı tüm sanatçılarla sürdüreceklerini ifade etti. Yazarların ekonomik sıkıntılar çektiğini söyleyen Köz konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Sadece yazarlar değil ressamlar da dahil olmak üzere bütün sanatçılar böyle bir yola çıktık. Bu sergi de çıktığımız yolda, çalışmamızın bir parçasıdır. Amacımız sadece ekonomik sıkıntıları çözmek değil, hukuksal meseleleri de halletmektir.” dedi.

Tanınmış ressamları birarada gördüğü için mutlu olduğunu ifade eden ressam Atilla Aktürk “Genel anlamıyla çok başarılı bir sergi. Sanatçı dayanışması açısından yazar arkadaşlarıma bir nebze de olsa katkıda bulunacağına inanıyorum.” dedi. Resimlerini yaparken bir yol belirlediğini söyleyen Aktürk “Bu ülkede yaşadıklarımı ve yaşayamadıklarımı yorumlayarak çiziyorum.” şeklinde konuştu.

ENERJİSİ YÜKSEK BİR ORTAM

Sergiyi çok büyük bir keyif alarak gezdiğini belirten Utku Akbulut, “Sergide çok samimi bir ortam buldum ve insanlarla sürekli sohbet ettim. Eserlere baktığım zaman onun hakkında fikirlerimi belirttiğimde tanımadığım birileri gelip bana kendi fikirlerini anlattı ve birlikte güldük. Çok güzel bir enerji var.” ifadelerini kullandı.

Karma sergi, 29 Kasım’a kadar görülebilir.